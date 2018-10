Maya (UPN): "Esto hay que romperlo"

Entre los participantes en la visita municipal a las obras estaban concejales de la oposición. Uno de ellos, Enrique Maya, portavoz del grupo mayoritario en el municipio, UPN, no ahorró calificativos negativos a la vista de los trabajos ejecutados: "Yo estoy abochornado, esto hay que romperlo y volver a hacerlo bien". Según Maya, "la calidad urbana de lo que vemos es lamentable: acabados de hormigón con caracter provisional; las ganancias petonales son falsas, todos estos espacios de los cruces no son más que rayas pintadas con unos pivotes donde no va a haber jamás un peaton. Y el famoso carril de servicios acaba siendo una suma de espacios de parada de autobús y los coches que van por detrás tienen que parar y esperar".

"Me da vergüeza como ciudadano de Pamplona", sentenció Maya, "en qué han convertido la avenida de Pío XII; se la han cargado", para avanzar que si en las elecciones de mayo próximo llegan al gobierno municipal "vamos a dar a esto la vuelta".