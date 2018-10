"Firmo un Osasuna - Oviedo en playoff"

El ex rojillo Ángel Martín González se vuelve a medir a Osasuna en un partido que "esté donde esté siempre es un partido especial por todo". El actual director deportivo del Oviedo firma a ojos cerrados cuando le planteamos la posibilidad de que Osasuna y Oviedo se midan el próximo mes de junio en el playoff de ascenso a primera división. Martín González apunta que Osasuna está por plantilla entre los 5 o 6 mejores equipos de la categoría aunque destaca que los 3 equipos recien descendidos están muy por encima del resto aunque luego veremos donde está cada uno al final. El ex rojillo califica el partido del sábado en el Tartiere de "muy importante para el Oviedo en casa, estamos sacando más puntos fuera y eso no puede ser, tenemos que hacernos fuertes en casa y apunta que vio a Osasuna en Zaragoza y mereció ganar". Escucha la entrevista a Ángel Martín González en SER Deportivos Navarra

