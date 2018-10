Asier Garitano aprieta a sus jugadores en busca de la máxima efectividad posible en cada una de sus acciones. Es muy consciente de que será una de las claves para tratar de superar la defensa de cinco jugadores que con toda probabilidad plantear Eusebio Sacristán en su vuelta a Anoeta con el Girona. Por eso está muy encima de sus jugadores, organizando partidillos en espacio reducido en los que pide la mayor intensidad posible y no da tregua en ningún momento a ninguno de sus jugadores. Corrige aspectos defensivos, por dentro y por fuera, pide rigurosidad a la hora de dar el último pase, precisión en cada acción final y colmillo cuando se está delante de la portería rival.

"¡Willi, acostúmbrate a finalizar esas acciones claras que tienes, no pases!", le grita a Willian José cuando ve que no hace una buena finalización. En esa jugada en concreto el brasileño tenía opción clara de remate dentro del área pequeña, pero optó por buscar el pase a Theo que parecía estar en mejor posición para terminar la jugada. El francés acabó perdiendo la pelota y se frustró una buena acción de peligro. Teniendo en cuenta el fútbol más bien de contención y repliegue de Garitano, esas acciones no se pueden desperdiciar, porque muchas más no se va a tener. Y el de Bergara se lo hace saber a sus jugadores. "¡Tira Zuru, tirá, ya!", le grita a Zurutuza de repente. Y el de Rochefort la pega y la mete pegada a la cepa del poste derecho. "¡Bien, eso es, así, así!", celebra aplaudiendo.

Pero no sólo tiene para los atacantes. También para los defensores. "¡Bien Raúl, bien, eso es, encima, no damos opción, no damos opción!", le grita a Navas. "!Vamos Goros, vamos, encima, más, más!", le pide a Gorosabel, que está dejando espacios en su banda. Incluso a Bautista le pide más en tareas defensivas. "¡Por dentro, Jon, por dentro, cuidado, más serios, más intensidad, venga Jon!", le pide en una jugada en la que por dentro le hicieron mucho daño al equipo en el que jugaba el de Rentería. Luego le daba cariño también. "Eso está bien, Jon, seguridad en el pase, precisión, bien dado la vuelta!". Porque el técnico de Bergara está muy encima de todos sus jugadores, especialmente los últimos en llegar y que necesitan acoplarse cuanto antes. "¡Todo bien, Sandro, todo bien. Nos damos la vuelta, peleamos, nos levantamos, no perdemos el balón, bien, bien!", le grita. Pide precisión en todas las lineas, también con los medios. "¡Asier, seguro en el pase, precisos, bien, buenos pases, eso es!", le grita a Illarramendi, al que parece exigir más, consciente de sus enormes aptitudes.

Con intensidad trabaja Asier Garitano, pero sobre todo recuperando efectivos de cara al partido contra el Girona, algo que es una gran noticia, porque le permite tener más efectivos en las sesiones y más competencia. Por ejemplo, por primera vez puede disponer de todos los centrales de la primera plantilla, tras la recuperación de Diego Llorente, que completa las sesiones en Zubieta. También está en perfecto estado Willian José, superados los problemas musculares de Ipurua. Adnan Januzaj también trabaja con el grupo, pero en su caso con algo más de precuación, alterna sesiones completas con otras en las que para antes para evitar recaídas. Por su parte, Mikel Merino ya corre por el césped y toca balón. Mientras que Zaldua sigue al margen y está descartado. De los internacionales, ya ha regreso con el grupo Kevin, y desde el viernes lo harán Oyarzabal, Zubeldia y Rulli. Además, hay que recordar que Juanmi ya puede volver tras cumplir sus tres partidos de sanción. A Theo le queda sólo uno más.