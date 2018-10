Mabel Lozano cree que el sindicato de prostitutas es un garante para proxenetas

La actriz, directora de cine y guionista, Mabel Lozano, ha sostenido que el denominado sindicato de trabajadoras sexuales ejerce de "garante" de los intereses de los proxenetas, que actúan de patronal en esta actividad y obtienen una "pátina de legalidad" con sus reivindicaciones.

Lozano ha participado en una jornada en el campus de la UVa en Segovia, donde ha proyectado su documental sobre la trata de mujeres "Chicas nuevas. 24 horas" y ha insistido en que los proxenetas son una patronal que se dedica a comercializar con cuerpos de mujeres.

A su juicio, presentar la prostitución como una industria es como decir que "una mujer pobre siempre tiene una salida en el submundo del sexo", un mundo que está "lejos de la igualdad" y en el que se reproduce "la violencia, la sumisión y el machismo más absoluto", ha aseverado.

Asimismo, ha recordado que ocho de cada diez mujeres que se dedican a la prostitución son víctimas de trata o explotación sexual y que la mayoría no son españolas, sino que son migrantes que buscan una oportunidad.

No obstante, ha defendido un caso completamente diferente como es el de las mujeres mayores de edad, que ejercen sin la explotación ni la presión del proxeneta, que no viven en cautiverio y no están "desnudas de derechos".

Por otra parte, ha criticado la falta de educación sexual que, en general, reciben los jóvenes en España y que está llevando a que cada vez sea inferior la edad a la que consumen sexo de pago incentivados por una educación basada en el consumo extremo del porno y sin que nadie les informe de que se comete "un delito" y se vulneran "todos los derechos humanos".

Lozano ha insistido en que es importante generar un pensamiento crítico en los jóvenes y mostrarles la otra cara de la prostitución, es decir, la que más se aproxima a la realidad de la trata y de la explotación.

En su opinión, no es un problema extracomunitario, ni fronterizo sino que es algo cotidiano que está en las calles, plazas y clubes y que se nutre de la pobreza, la precariedad, la trata y la migración irregular, ha detallado.