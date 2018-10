Sigue la racha de victorias

Valencia Basket volvió a mostrar su condición de favorito a ganar la Eurocup derrotando, sin hacer un gran partido pero sí con relativa solvencia, al Partizan de Belgrado por 79-71. Una victoria que se cimentó en los primeros minutos del tercer cuarto, que es cuando el equipo de Jaume Ponsarnau estiró un marcador igualado hasta lograr una ventaja de diez puntos que ya mantuvo prácticamente durante todo lo que restaba de partido.

FICHA TÉCNICA 79.- Valencia Basket (20+23+21+15): Vives (2), Matt Thomas (3), Doornekamp (5), Labeyrie (12), Tobey (15) -cinco titular- García (2), Abalde (6), Van Rossom (5), Will Thomas (17), Dubljevic (7) y San Emeterio (5). 71.- Partizan Nis Belgrado (21+19+14+17): Paige (14), Marinkovic (8), Gegic (2), Velickovic (5), Gagic (8) -cinco titular- Aranitovic (10), Gavrilovicv (8), Landale (4) y Nikolic (12). Árbitros: Mogulkoc (), Mantyla () y Papapetrou (). Sin eliminados. Incidentes: partido correspondiente a la tercera jornada de la primera fase de la Eurocopa disputado en el pabellón De la Fuente de San Luis ante 7.021 espectadores.

De todas formas, el último cuarto no fue un paseo porque los serbios no le perdieron la cara al partido en ningún momento y estuvieron siempre relativamente cerca en el marcador. De hecho, el triunfo de Valencia Basket no se certificó definitivamente hasta a falta de medio minuto cuando una pérdida en ataque de Partizan, que estaba seis abajo en el marcador, terminó de dilapidar sus mínimas opciones de victoria.

La superioridad en el juego interior de los 'taronja' fue notable de principio a fin. De hecho, los máximos anotadores de Valencia Basket fueron los cuatro pívots: Will Thomas con 17 puntos, Mike Tobey con 15, Louis Labeyrie con 12 y Bojan Dubljevic el más discreto con 7.

Un partido más, Will Thomas vuelve a ser el jugador más destacado. No fue tan determinante como en Murcia o en Santiago de Compostela, pero volvió a echarse el equipo a la espalda en los momentos más calientes.