Iago ya está en casa

Siguen llegando a cuentagotas los internacionales del Real Club Celta. Esta mañana la novedad en A Madroa era Iago Aspas. El delantero de Moaña se reincorporó al trabajo este miércoles después de haber disputado 55 minutos el pasado lunes ante Inglaterra con la Selección Española, partido en el que jugó de titular.

Es el segundo hombre que recupera Antonio Mohamed, después de que Okay Yokuslu se uniese a la disciplina de trabajo este martes. Aspas llega bien, no ha tenido problemas para entrenar y no acumula demasiado cansancio. Después de conocer que Maxi Gómez llega lesionado es la mejor de las noticias.

Mañana Pione, Lobotka y Maxi (conoceremos el alcance de su lesión) y el último en llegar será Néstor Araujo, que jugó esta madrugada, aunque su llegada no condiciona nada ya que está sancionado y se perderá el partido.