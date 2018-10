El director Mel Stuart dirigió en 1969 una frenética comedia llamada Si hoy es martes, esto es Bélgica, en la que ironizaba sobre esos viajes exprés para conocer Europa en pocos días. Visionario fue el director norteamericano que se quedó a las puertas del Globo de Oro y del premio del Sindicato de Guionistas. Visionario porque todavía perduran esos viajes exprés, paraíso de aquellos que son capaces de pasar un día en cada país europeo, con el fin último de presumir que estuvieron allí. También fue algo visionario para los seguidores del Celta y lo que les iba a esperar.

Si cambianos a Suzanne Pleshette por Fran Beltrán, Ian McShane por Lobotka, Mildred Natwick por Hugo Mallo o Murray Hamilton por Iago Aspas, nos queda la misma comedia coral en versión celeste. En este guión es el Celta el que debe recorrer alocadamente la geografía española en lugar de la europea y en vez de los martes, los lunes. Pues el director para este remake de la obra de Mel Stuart es Tebas; para ayudarle en el montaje tendría como subdirectores a los dueños de la televisión en abierto y a la directiva del Celta y del resto de clubes que dicen que sí a la descontextualización del fútbol español. “El fin de semana es para los viejos, los lunes son el futuro” que se podría decir también con acento arousano muy marcado. Si hoy es lunes, esto es Celta se estrenó en agosto en Valencia. Lo ideal para una película hubiese sido poder tener un estreno en septiembre cuando la gente vuelve de vacaciones. Pero Tebas quería estrenarla a toda costa. Era la segunda jornada y ya se proyectó en el Cine Ciutat de Valencia de gran aceptación sobre todo en entre los espectadores de Orriols y otros barrios próximos. Aunque la recaudación en el Cine Ciutat de Valencia no fue la esperada, la productora de la película quedó satisfecha por la venta de los derechos para la emisión de esta película para televisión.

De Valencia a Girona para la proyección, en la cuarta jornada, de la película Si hoy es lunes, esto es Celta en los coquetos aunque modestos Cines Montilivi. Otra vez la venta de los derechos sufragó la pacata recaudación en taquilla. Pero el remake estaba gustando tanto que ya se programó inmediatamente una nueva cita. El director Tebas abogaba por poder hacer un estreno en Vigo, ya que era mucha la gente que esperaba una gran première en la casa del Celta. Los celtistas no querían perderse la película en la que participaban muchos actores que habían salido del Actor´s Studio de A Madroa. Y así fue cuando el lunes 1 de octubre llegó el tan ansiado estreno en los Cines Balaídos. Pese al esfuerzo en la promoción, Balaídos bajó aquel lunes de los 17.000 espectadores de media a los 14.000. Los lunes no son día del espectador y eso se nota.

Aquí no acaba la cosa, la productora acaba de anunciar, por sorpresa para algunos menos para los vigueses,que Si hoy es lunes, esto es Celta cambia el Mediterráneo y el Atlántico por el Cantábrico para su estreno en el Cine Anoeta el lunes 26 de noviembre. Afortunadamente, si los rivales son europeos la película no podrá estrenarse en lunes o viernes. Esto provoca que, para su estreno en Madrid, Si hoy es lunes, esto es Celta tendrá proyecciones casi garantizadas pero en salas más modestas como Vallecas, Butarque o Alfonso Pérez. Imposible será hacerlo en los Cines Bernabéu y en los modernísimos Wanda Cinema que, como sucede en los grandes museos, no abren los lunes por descanso de personal.

La buena noticia para los actores Aspas, Hugo Mallo, Araújo, Maxi o Pione Sisto es que está a punto de caramelo el estreno de la otra película que han rodado. Será esta misma semana pero con menos discusión porque los grandes estrenos cinematográficos siempre son en viernes. Y así va a ser. El Celta ha apostado por un remake de aquel musical de Robert Klaine que puede presumir de haber ganado un Óscar y un Globo de Oro a la mejor canción. Este viernes se estrena en los Cines Balaídos: Por fin ya es viernes.

Comprobado el éxito de Si Hoy es lunes, esto es Celta, el director Tebas trabaja en nuevos proyectos; no descarta poder hacer un remake de otra de las grandes obras de Mel Stuart: la adaptación de la novela de Roald Dahl, Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate. Un éxito garantizado con esa genial y completo guión en el que lleva trabajando Tebas más de cuatro años: Se trata de cinco niños (Ligue1, Serie A, Bundesliga, Liga Sagres y Liga) que ganan un importante y exclusivo premio en una chocolatina Premier: un viaje a Londres. Allí encuentran y visitan, absolutamente admirados y con cierta envidia, un mundo mágico e idílico: una gran Fábrica de Chocolate Premier League dirigida por el excéntrico pero eficiente y multimillonario, Willy Wonka. En ese mundo maravilloso de chocolate y golosinas, el niño Charlie Bucket (La Liga) disfruta de la Fábrica de Chocolate Premier y sueña con trabajar allí algún día. Charlie va viendo como el resto de los niños se ven obligados a salier de la fábrica a causa de sus manías, defectos, mala educación o llevados por la gula y la codicia. Solamente Charlie aguanta todos los retos con paciencia y esto va ablandando el corazón de Willy Wonka que ve como se hace mayor y quiere un heredero cuanto antes. Wonka considera que Charlie podría ser su sustituto pero tendrá que ganárselo para quedarse al frente de la Fábrica de Chocolate Premier League.

Una gran superproducción, un proyecto muy ambicioso y muy caro que, según la productora, lo ideal es que se estrene antes en los Cines Miami o en los Cines Kodak de Los Ángeles que en los Cines Balaídos o en los Montilivi. Alega el director Tebas que se quedan pequeños y que además no tienen el glamour suficiente para la alfombra roja y el paseo de tantas estrellas que allí se darán cita. Eso sí, para tranquilizar a los cinéfilos de Vigo y otras ciudades españolas asiduas a los cines Ipurúa, Anoeta, San Mamés, Montilivi, Orriols, Zorrilla y otros, la productora está dispuesta a sufragar parte del coste del viaje a los EEUU. Eso sí, los que quieran y puedan pagárselo, no tendrán derecho a alfombra roja y entrarán discretamente por la puerta de servicio. El aficionado español tiene un perfil bajo y debe darse cuenta que ahora el público americano y chino es el objetivo.

Pero habrá más guiños para los espectadores locales. Tanto el director de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate Premier, quieren tener otro guiño con los aficionados: van a formar parte de la película y podrán ejercer de secundarios. Los espectadores del Celta y otros equipos modestos ejercerán como entrañables y simpáticos Ompaa Loompas. Trabajarán sin descanso para que el engranaje de la Fábrica de Chocolate Premier, dirigida ya por Charlie, no deje de funcionar y de generar ingresos. Serán ellos los que, con su esfuerzo, sostengan la Fábrica de millones de Chocolate. Pero mientras Willy Wonka se sentían cuidados y mimados como agradecimiento a su labor, con Charlie de director se dan cuenta que ya no es lo mismo. Se anteponen las cuentas de resultados a la calidad de las chocolatinas y las chuches. Charlie les somete muchísima presión e incluso quiere conseguir que ellos tengan cierto sentimiento de culpabilidad si la cosa no va bien. Les recuerda continuamente lo privilegiados que son por formar parte de ese mundo de golosinas, chuches y chocolate; por trabajar para la mejor Fábrica del Mundo. Pero la realidad es otra: trabajan de sol a sol, no se les tiene demasiado en cuenta, se pisotean sus derechos y sufren unos horarios absolutamente esclavos. Para eso son Ompaa Loompas sin más. Hasta que un día, esos Ompaa Loompas den un golpe en la mesa, se unan en un sindicato y decidan no seguir trabajando para Charlie y su Fábrica de Chocolate. Y la máquina se parará o dejará de ser tan rentable. Por muchas ventas de golosinas y chocolate que Charlie pretenda conseguir en China o en EEUU, se dará cuenta que sus chocolatinas han dejado de consumirse en las tiendas de las ciudades españolas. Y esa será su ruina moral y económica. Pero esa es otra película.

Ahora todo el mundo quiere ver ya cuando será el siguiente estreno de Si hoy es lunes, esto es Celta. Hay una cosa que está clara: no tardará en llegar. Seguramente antes de las Navidades habrá nuevas fechas. Los Cines Balaídos se engalanarán para los viernes o los lunes de estreno.