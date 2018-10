¿Quién es ese hombre?

En libertad el autor de un intento de robo de una saca con 250.000 euros de un furgón de Prosegur, cometido este martes frente a una oficina de ING en la calle Colón. En todo caso el sujeto sigue en calidad de investigado. El hombre, que ha pasado a disposición judicial en las últimas horas, abandonaba los juzgados poco después. La policía nacional no ha conseguido identificarle ya que en el momento del suceso no portaba documentación alguna y en la base de datos no aparece ninguna persona residente en Madrid con el nombre y la nacionalidad cubana que dice tener, al no constarle antecedentes penales. Es decir, que el individuo en cuestión habría ocultado su identidad real a los agentes y estos no pueden identificarlo puesto que no pueden usar las huellas dactilares del DNI. Es más, con los datos aportados por él, ni siquiera figura que esté residiendo en España, con lo que podría estar en españa de forma irregular.

