Almería se apuntar al arbitraje del futuro

Un colegio que forma grandes árbitros y mejores personas. El Colegio de Árbitros de fútbol de Almería vive de un tiempo a esta parte un momento espectacular con una generación de jóvenes colegiados que tienen un gran futuro en el mundo del arbitraje. Está siendo la primera temporada sin David Fernández Borbalán, por lo que está siendo muy especial para un colegio de árbitros de fútbol que goza de muy buena salud como pudo comprobar LA VOZ después de pasar una tarde con los Borbalán del futuro.

Almería puede presumir de tener a dos árbitros en Segunda B, como son Sánchez Villalobos y Fernández Cintas, dos colegiados con el sello de Fernández Borbalán, por lo que tienen muchas papeletas para hacer carrera en un mundo tan complicado como es el del arbitraje. Además, cada temporada hay más chicas en el colectivo arbitral de Almería y cada curso mejor formadas; son jóvenes y con mucho futuro, por lo que el Colegio goza de buena salud.

Rafael Martínez es el delegado del Colegio de Árbitros de fútbol de Almería: “Ya llevo 42 años aquí, por lo que esta es mi casa después de tantos años en el mundo del arbitraje. Son 42 años entre delegado, árbitro y directivo en el Colegio de Árbitros”, dice.

Futuro

“Nos gustaría tener árbitros maduros, pero hoy un colegiado con 30 años en Tercera División ya casi no puede estar y entiendo que ese no es el camino porque se busca juventud. Un árbitro hecho sería de esa edad y hoy vemos críos pitando”, explica el delegado de los árbitros de fútbol en el Colegio de Almería, que se encuentra en la calle Regocijos número 100.

Rafael Martínez recuerda que no es fácil llegar en el mudo del arbitraje: “Hay muchos colegiados y son muy pocos los elegidos, por lo que no es fácil hacer carrera, pero no podemos olvidar que en Almería hemos tenidos dos árbitros en Primera; eso es señal que se ha trabajado y se han hecho bien las cosas; ojalá se consiga en años venideros algún Primera División o bien un asistente para el buen colectivo de Almería”.

El Colegio de Árbitros de Almería tutela unos 170 colegiados de fútbol 11 más lo de fútbol sala hay un total unos 200: “Lo bueno es que van entrando, van saliendo... la captación de árbitros se va haciendo día a día. Es un deporte como otro cualquiera, pero no es tan peligroso”, afirma.

Recuerda que “formamos a los niños como personas; e niño que lleva con nosotros aquí siete u ocho años se hace un hombre, cuidamos mucho los valores de la vida en el Colegio de Árbitros”, señala el delegado arbitral almeriense, Rafael Martínez.