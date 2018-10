Día de la Fiesta Nacional

Hoy es 12 de octubre de 2018; hoy se cumplen 526 años desde que un andaluz, Juan Rodríguez Bermejo, también conocido como Rodrigo de Triana, avistara la tierra del continente americano para alegría de un Cristóbal Colón que veía culminar con éxito la expedición que tantos esfuerzos y tantas llamadas a tantos monarcas europeos le costó, y que sólo la Reina Isabel de Castilla, tuvo el valor de financiar y apoyar.

Fue esta una expedición con un éxito parcial, puesto que Colón quería llegar a las Indias, a Asia, a China, Japón y las islas de las especies por una ruta más rápida que la que estaban abriendo los portugueses, una vez que el imperio Otomano dificultaba la antigua ruta de la Seda; y en eso la expedición de Colón fracasó. Pero a cambio tuvo un éxito inesperado, el de abrir todo un continente nuevo a España, y España a un continente nuevo, creándose algo que hoy debemos celebrar, la Nación española que tan bellamente definió la Constitución española de 1812, la Pepa, como “la reunión de los españoles de ambos hemisferios.” Ya es hora de dejar atrás rancios prejuicios propios de una falsa Leyenda Negra, y que se ponga en valor lo que nos une a los hispanos de ambos lados del ‘charco’, que va más allá de una lengua universal, rica y diversa, que no es poco.

¿Y para Andújar? ¿Qué supuso para nuestra querida ciudad el comercio con América? Nada menos que sus siglos de esplendor. Sin la llegada a América, y la centralización del comercio con los virreinatos -que no colonias- en Sevilla, no se podría entender la explosión de riqueza patrimonial, económica y cultural de nuestra ciudad, que se encontraba, como ahora, en la ruta comercial a y desde Sevilla. Los siglos XVI y especialmente el XVII son un revulsivo para nuestra ciudad. Basta con un dar un paseo y contemplar casas solariegas como el Palacio de los Niños de Don Gome, la Casa de los Coello de Portugal, la Casa de Comedias -hoy Ayuntamiento-, la de los Cárdenas y Valdivia, los Pérez de Vargas, los Segundos de Cárdenas, y un no demasiado largo etcétera, que fueron construidas en estos siglos, fruto del enriquecimiento que se produjo.

Enriquecimiento económico y cultural. No en vano, a lo largo de estos siglos XVI y XVII Cervantes y Lope de Vega citan a Andújar en sus obras, sin olvidar a figuras como Terrones del Caño, a su tío Juan del Caño, o eventos como las justas poéticas de la tercera década del siglo XVII, o a las conocidas visitas a nuestra ciudad del Rey Felipe IV y de Cosme de Médici.

Como ven, motivos hay de sobra para que hoy en España, y por tanto también en Andújar, sea Fiesta Nacional, motivos para celebrar esa diversidad que nos une con el resto de españoles que por el mundo andan.

