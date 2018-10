Baraja: "Entiendo las críticas. Este club es así y tengo que asumirlo"

El Sporting afronta la tercera eliminatoria de la Copa del Rey con el ánimo de darse (y dar) una alegría y disfrutar de un momento de alivio en mitad de la tormenta. Vuelve al Wanda Metropolitano, donde cayó con estrépito la semana pasada, aunque la historia este jueves será diferente: otra competición (secundaria para el Sporting) y muchos suplentes y canteranos para intentar (esta vez sí) imponerse al Rayo Majadahonda. Perder supondría ahondar en la herida de un equipo muy tocado; ganar no arreglaría la crisis pero al menos no calentaría más los ánimos y daría la posibilidad de verse las caras con un rival de Primera División.

Es su objetivo, aunque Rubén Baraja no asumirá riesgos, teniendo en cuenta lo que se juegan (él y el equipo) el domingo en Cádiz. El técnico vallisoletano atraviesa su peor momento en el banquillo del Sporting, aunque parece afrontarlo con serenidad. Antes de subirse al autobús dejaba claro que "entiendo las críticas. Los entrenadores estamos expuestos a ellas. Este club es así y tengo que asumirlo. El público es soberano y pueden opinar como quieran, pero deben entender que los más fastidiados somos nosotros, que trabajamos para que ellos sean felices".

Baraja considera que la afición es muy exigente y siempre quiere más. "Cuando el equipo no gana, los sportinguistas no están felices. Y cuando ganas, quieren que además juegues bien. Y cuando juegas bien, quieren que ganes 3-0. Y cuando lo haces, piden que no encajes goles. Esto forma parte de la exigencia de estar en un club tan grande como este".

Preguntado sobre el grado de confianza que se le transmite desde dentro de la entidad, el vallisoletano asegura que "las señales que siento son de seguridad y apoyo a los profesionales. La gente que manda en el club conoce la igualdad de la categoría. Además no hay que obviar que la plantilla es prácticamente nueva, que hay 17 ó 18 jugadores que aún están conociendo la competición e incluso adaptándose al país. No es una excusa, pero tiene su importancia". Un argumento que, siendo verídico, choca con la filosofía expresada en verano por todo el cuerpo técnico, que apostó por lanzarse al mercado internacional para buscar rendimiento inmediato.

Satisfecho por sentir también el apoyo de su plantilla, Rubén Baraja no quiso responder sobre si tenía la certeza de que empezaría la próxima semana como entrenador.

Convocatoria multitudinaria

Salvo Nick Blackman, que ha vuelto a lesionarse, todos los jugadores de la primera plantilla participarán en la concentración de esta semana, que tendrá al equipo cinco días lejos de Asturias. Después del entrenamiento a puerta cerrada en Mareo, se subieron a un autobús más grande de lo habitual 23 jugadores (también los canteranos Christian Joel, Carlos Cordero, Pedro Díaz y Neftalí). Los internacionales sub 21 y sub 19 Dani Martín y Pelayo Morilla se incorporan en Madrid y estarán disponibles para el partido de Copa del Rey. Posteriormente, ya para el de Liga, se incorporarán los otros dos internacionales: Babin y Robin Lod.

"La Copa es una competición muy bonita, pero nuestra prioridad es la Liga. Esperamos competir bien y que eso nos sirva para mejorar el domingo", afirmaba Rubén Baraja justo antes de viajar hacia la capital.