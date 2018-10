Faltan funcionarios de primer nivel

Estamos entrando en una senda de debate populista ramplón. Vaya por delante que les pasa a casi todos, según si están en gobierno o en la oposición.

Los partidos de la oposición de las instituciones, especialmente PP y Ciudadanos en Canarias, están con el discurso de que el gobierno de Canarias, los Cabildos y en particular el de Gran Canaria y el ayuntamiento de la capital, aunque también les pasa a casi todas las administraciones locales, no ejecutan sus presupuestos y que no saben gastar.

De todo habrá, pero lo que no aguanta un razonamiento mínimo, es sin duda, que no invierten porque no quieren. Miren señoras y señores, no se ejecutan los presupuestos fundamentalmente por falta de funcionarios de primer nivel. Hay dinero para gastar, pero no se gasta simple y llanamente porque no hay gente suficiente para firmar, para vigilar, analizar la documentación etc. En Las Palmas de Gran Canaria por ejemplo se tarda de 8 a 10 meses en dar una licencia de obra, en el cabildo de Gran Canaria se ha tardado tanto en asfaltar las carreteras, habiendo dinero, porque no se pueden pagar horas extras a los funcionarios que deben controlarlas y ya no aceptan más compensaciones por días libres y falta personal. En el gobierno falta personal en dependencia por lo mismo, o se ralentiza el ritmo de las carreteras por lo mismo.

Quién político coherente tiene dinero y no quiere invertirlo, para ayudar a la gente o siendo muy egoísta para ganar las elecciones, pues nadie. Otra cosa, es que puedan trabajar más o menos, o si a veces algunos funcionarios no cumplen con su trabajo, habría que sancionarlos, a esos que no cumplen. Lo peor que en muchos casos los tribunales los terminan protegiendo y algunas veces injustamente en mí opinión, de todo ahí. Pero que a nadie se le escape, la principal causa es la falta de funcionarios de primer nivel.

Y quién es el culpable de todo esto, pues el Partido Popular que impidió que se sacaran nuevas plazas de funcionarios, en época de Mariano, cosa que debe cambiar ya Sánchez. El PP dice que no se pongan más empleados públicos en Canarias y quiere bajar listas de espera, quiere mejores carreteras y licencias de obra y eso cómo se hace con Marcianos?