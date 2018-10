Baena ratifica sus críticas hacia los ex jugadores del caso Arandina

La Presidenta de Antígona, Conchi Baena, no ha llegado a un acuerdo con los dos ex jugadores del Caso Arandina en el acto de conciliación celebrado esta mañana en los juzgados sorianos. Los futbolistas, que no se han desplazado hasta Soria, pedían una rectificación sobre unas declaraciones que realizó el 2 de julio en los que les llamó “criminales” tras criticar a la Sociedad Deportiva Almazán por ficharles para la siguiente temporada. Los jugadores consideran que esas críticas y las que hizo la Consejera de Familia propiciaron que el Almazán rescindiera el contrato unilateralmente.

“Yo me mantengo en lo que dije porque dije lo que tenía que decir y conscientemente sabiendo lo que decía”, ha explicado Baena tras la celebración del acto de conciliación. Además, también se ha vuelto a manifestar en contra de que uno de ellos vaya a ser readmitido en la plantilla del club adnamantino porque se ha allanado a la demanda que interpuso en su momento por incumplimiento de contrato. “No somos el estercolero de toda España en Soria para recoger lo que echan de otros sitios”, ha expresado la Presidenta. A la espera de que se celebre el juicio y se dicte sentencia por el caso Arandina, Baena ha reconocido que “si tenemos que ponernos de rodillas y pedirles perdón, se lo pediremos”.

La abogada de los futbolistas, Olga Navarro, ha anunciado que después de que no se ha llegado a un acuerdo, se interpondrá una querella “por injurias y calumnias” hacia Conchi Baena. “Les están haciendo públicamente mucho daño con este tipo de declaraciones antes de ser juzgados por un tribunal”, ha explicado Navarro. La letrada ha lamentado que en España se “vulnera mucho la presunción de inocencia, no se puede prejuzgar”. También ha planteado cómo se les va a compensar en el caso de que se dicte una sentencia absolutaria. “ES un agravio absoluto”, ha concluido la letrada.