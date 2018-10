Alonso planta a Urkullu: "Hasta aquí hemos llegado"

El PP vasco no negociará las cuentas del Gobierno vasco. “Hasta aquí hemos llegado” ha subrayado hoy Alfonso Alonso que planta así al lehendakari, Iñigo Urkullu, que pierde a su hasta ahora socio presupuestario en Euskadi

“No tenemos prevista ninguna reunión más. Se lo hemos explicado al consejero Azpiazu, al presidente del PNV Ortuzar y al lehendakari Urkullu. Yo no voy a hacer paripé” ha asegurado el presidente del PP vasco.

Alonso ya había advertido al PNV sobre la imposibilidad de reeditar el acuerdo presupuestario sino renunciaba a las bases del nuevo estatus pactadas con EH Bildu.

Pero la disposición del presidente jeltzale a facilitar la aprobación de las cuentas “ilegales” pactadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha agotado la paciencia del PP vasco.

“Nosotros pretendemos hacer política responsable y yo lo he hecho dos años apoyando al PNV, pero hasta aquí hemos llegado. No se puede utilizar el apoyo leal, sincero y responsable de un grupo como el PP para pactar con Bildu aquí y con Podemos en Madrid. No puede ser y es evidente que están buscando otro camino” ha subrayado.

La decisión del PP reduce a dos, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, las opciones del Gobierno vasco para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, se verá obligado a prorrogar las cuentas que “no sería un drama”, según han anticipado ya el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, o el propio Ortuzar.