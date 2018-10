Mikel Landa sale al rescate de Goierriko, nave nodriza del AMPO

La Fundación Euskadi sigue apostando por el ciclismo vasco. En el marco incomparable del Palacio de Igartza en Beasain (Gipuzkoa), se hizo oficial el convenio con la Sociedad Ciclista Goierriko, nave nodriza del equipo AMPO y que maneja cerca de 300 licencias. El acuerdo, por dos años, permite salvar a un club que estaba económicamente en las últimas (en el que se fraguó en sus inicios Gorka Izagirre, presente en el evento).

Además, del salvavidas económico, se ayudará en otra facetas como el asesoramiento deportivo, por ejemplo. “Está claro que si la apuesta es por la base, hay que hacer cosas como esta y nuestra idea es continuar por esta línea”, aseguró Mikel landa, presidente de la Fundación Euskadi. “No cerramos las puertas a otros clubes y reclutaremos a los ciclistas vascos que destaquen, pero este acuerdo era necesario porque estaban pasado por un momento complicado", añadió el corredor del Movistar Team, que esperará a los recorridos de las grandes de 2019 para definir su calendario.

Por otro lado, la escuadra naranja continuará en categoría Continental aunque, de cara al futuro, la idea es dar el salto a Continental Pro y, ya más a medio-largo plazo, hacerlo a Profesionales. La puesta de largo será en el hotel Meliá el 7 de noviembre. “Entramos en el proyecto en un momento en el que podía desaparecer y lo que queremos es que siga creciendo poco a poco”, argumentó Landa. “Los chavales han cogido experiencia este año y seguro que en la próxima temporada se van viendo los resultados”, fue desgranando el alavés.

La novedad estriba en que se va a poner en pie un equipo femenino. Tendrá una decena de corredoras (la mayoría alavesas) y comprenderá todas las categorías (desde cadetes hasta élite). “La apuesta por el deporte femenino es otro paso importante que teníamos que dar a estas alturas del proyecto”, comentó el corredor de Murgia. “Nuestra idea no es competir a nivel profesional sino dar cabida a las chicas que no tienen donde correr”, puntualizó Landa.

Mikel ha terminado ya la temporada. Estaba previsto que, tras competir en algunas semiclásicas italianas, disputara su prueba favorita -el Giro de Lombardía- el pasado fin de semana. Pero no ha tenido buenas sensaciones desde sus caídas en Francia, Klasika de San Sebastian e incluso en tierras transalpinas, y ha descartado viajar a China para echar el telón. La semana que viene se concentrará con Movistar en Gorráiz (Navarra) y atenderá a los medios el viernes 26. Luego cogerá vacaciones, al igual que sus compañeros Valverde y Quintana. “De las caídas me siento bien, ya no me duelen tanto y estoy entrenando con normalidad”, finalizó el ciclista de Movistar. Su calendario es aún una incógnita ya que espera conocer los trazados de las Tres Grandes y hablar con Unzué para tomar una decisión.