Sergio García no teme a la lluvia en Valderrama

Pese a lo accidentado del día, García se ha mostrado contento: “Hacer bajo par en Valderrama siempre es positivo y hacer tres bajo, aún más. Da igual que esté duro o blando, haga viento o no haga. Es un campo que te exige mucho desde el tee, en los golpes a green y alrededor de los greens. A pesar de todo lo que ha llovido los greens rodaban de maravilla. Este campo siempre ha drenado muy bien y ha aguantado todo lo que le ha caído”.

A un golpe de Sergio se encuentra Jorge Campillo, 69 golpes (-2). El extremeño ha aprovechado la suspensión por la lluvia al medio día para afinar sus hierros y el resultado ha llegado en los últimos hoyos. “Estoy satisfecho. He jugado sólido desde el tee. Al principio, más flojo con los hierros, pero tras el parón he jugado bastante bien. Es importante terminar con buen sabor de boca. Estoy contento porque no he fallado ningún putt corto, últimamente era la tónica de las vueltas”.

La primera jornada del Andalucía Valderrama Masters, que se celebra con el respaldo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, se ha visto muy condicionada por la lluvia. Dos fuertes tormentas, por la mañana y al medio día, han obligado primero a retrasar la salida casi dos horas y después a suspender el juego. Un total de sesenta jugadores no han podido finalizar la vuelta y continuarán mañana a partir de las 9.00 horas. Está previsto que la segunda ronda dé comienzo a partir de las 16.00 horas.

La organización del torneo hará lo posible para que se jueguen 72 hoyos, aunque no será fácil. “Estamos a expensas del tiempo”, explica el director del torneo, José María Zamora. “Hasta ahora hemos sufrido cuatro horas y diez minutos de retraso y eso nos permitiría acabar el torneo el domingo a las seis de la tarde. Si el tiempo empeora, tenemos varias opciones: podemos establecer el corte con 50 jugadores e intentar jugar dos vueltas, o a 65 y empatados y mantener el mismo horario de salida para la tercera y la cuarta vuelta, algo que también nos ayudaría a ganar un par de horas. Tenemos algunos ases en la manga, pero estamos a expensas del cielo.

“Si tenemos que acabar el lunes, acabaremos el lunes; hay muchas cosas en juego, pues es el último torneo de la temporada para mantener la tarjeta. Tenemos que ser lo más justos que podamos con todo el mundo”.

El campo ha aguantado muy bien la lluvia. Como explica Javier Reviriego, director general del Real Club Valderrama, "los greenes han mantenido su velocidad y tanto las calles como los bunkers han drenado de manera excepcional. Estamos muy contentos con la respuesta del campo tras la tormenta de esta mañana. Valderrama tiene uno de los mejores sistemas de drenaje del mundo y nuestro equipo de mantenimiento está preparado para cualquier adversidad que podamos tener durante el fin de semana".

A pesar de que ha sido una jornada complicada para los jugadores, algunos, como el escocés Richie Ramsay (69 golpes, -2), no escatiman elogios hacia Valderrama: “He salido a disfrutar de este campo. Tenemos mucha suerte al poder venir a un lugar tan fantástico. Se ve en cómo son los tees, las calles, los greens… Aunque ha llovido bastante, está en un estado excepcional. Jugarlo es un placer para mí y me va de maravilla”.

El australiano Jason Scrivener (68 golpes, -3) reconoce que “Valderrama está entre mis tres campos favoritos de todos los que jugamos durante el año. Me entusiasma. Es muy parecido al campo donde me crie y encaja con mi juego porque yo no le pego muy largo, pero sí bastante recto y así me voy defendiendo. Me va muy bien”.

Los alumnos de Sotogrande International School, anfitriones de los niños de Brea de Tajo. Sotogrande International School celebra este año su cuarenta aniversario y es reconocido a nivel internacional como uno de los centros a la vanguardia tecnológica, educativa y solidaria. Anoche, sus alumnos fueron anfitriones de los 13 niños del colegio CRA Los Olivos de Brea de Tajo, a quienes invitaron a alojarse en su residencia de estudiantes.

La pasión por el golf y el Andalucía Valderrama Masters han unido a ambos centros escolares, de dos mundos tan distintos, cuyos responsables se han comprometido a colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos. Los 26 alumnos de ambos colegios han compartido experiencias y disfrutado de un magnífico día en Valderrama, donde han seguido algunos partidos y aprendido de los participantes en el torneo.