Messner y Wielicki cancelan su visita a los Picos de Europa

Los montañeros Reinhold Messner y Krzysztof Welicki, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2018, se han visto obligados a cancelar la visita al Parque Nacional de los Picos de Europa prevista para hoy debido a las malas condiciones climatológicas.

Escucha la rueda de prensa ofrecida por ambos alpinistas en el Hotel Reconquista de Oviedo:

Wielicki (Szklarka Przygodzica, 1950) fue el quinto hombre en ascender los catorce "ochomiles"y el primero en llegar en invierno, además de a la cima de la montaña más alta del mundo, a las del Kagchenjunga y el Lhotse. “Si nosotros no lo hubiéramos hecho, lo habrían hecho otros. Personalmente me gustan las condiciones difíciles. Hay gente que solo le gusta subir en invierno cuando hace sol. A mí me gusta cuando nieva o hace viento, algunos dicen que no es lógico. Cuando quieres hacer algo novedoso hay que hacer cosas extrañas como la escalada en invierno, por ejemplo”, comentaba el polaco.

Sobre la receta del éxito también destacaba Wielicki que para lograrlo "hay que trabajar. Nosotros lo llamamos 'el arte de sufrir', solamente se puede construir un futuro si conocemos el pasado, hay q tener humildad y respeto a lo que ya se ha hecho", añadía en su exposición.

Messner (Brixen-Bressanone, 1944) es una leyenda viva del alpinismo que en 1970 coronó su primer "ochomil", el Nanga Parbat, en una expedición en la que falleció su hermano Günter. Ocho años más tarde realizó la primera ascensión sin oxígeno al Everest, antes de culminar en 1986 la conquista de las catorce cumbres del planeta.

Además de su actividad como alpinista, Messner se dedica a organizar expediciones y a la agricultura; entre 1999 y 2004 fue diputado del Parlamento Europeo (Grupo Los Verdes) y en 1988 rechazó la medalla de la orden olímpica del COI al considerar que el alpinismo no es un deporte competitivo: "Este premio nos llega en un momento muy interesante. El alpinismo es más un aspecto cultural que un deporte. Comprobamos que los polacos por fin han recibido el reconocimiento por lo que hicieron en los años ochenta".

El italiano, entre otras cosas, resaltó en su intervención la manera que tiene de percibir esta disciplina: "El alpinismo tiene que ver con vivir aislado y lejos de todo. Se trata de ir cada vez con menos ayuda, de acudir a esos lugares tan altos con menos recursos técnicos. Lo que hacemos nosotros es algo muy extraño, vamos contra nuestro instinto de supervivencia. Cada vez acudimos a sitios más peligrosos para llegar al límite. Si somos capaces de salir de estos lugares sentimos que volvemos a nacer, y eso es una sensación muy potente. Es como cuando se sale de una situación de vida o muerte".

"Esto es una pasión, es una adicción, una necesidad de buscar emociones. Los alpinistas no luchan contra las montañas, sino que lo hacen contra sus propias debilidades. Estamos intentando llegar al límite, que es un punto muy interesante. Nos probamos hasta dónde podemos llegar y esto sirve para construir nuestra personalidad", matizaba Wielicki a raíz de la respuesta de su compañero.

Por la tarde, de siete a ocho, ambos protagonistas, junto al periodista y alpinista Sebastián Álvaro, mantendrán un encuentro con clubes de montaña, aficionados y público general que lleva por título 'Paraísos verticales' en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo con entrada libre hasta completar aforo.