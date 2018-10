Los vinos DO La Mancha cierran su promoción exterior de 2018 en Asia. El Consejo Regulador ha diseñado una intensa gira de otoño que completará las visitas a China, Filipinas y Corea del Sur. Durante la última semana de octubre, los vinos DO La Mancha incidirán en la promoción en los países asiáticos, donde más están creciendo los vinos manchegos.

De hecho, la expedición arrancará en el país de la Gran Muralla este próximo 22 de octubre con el road show donde participarán once bodegas acogidas a la DO La Mancha. De Pekín irán a Manila y, por último, volarán a Seúl. En las tres ciudades se realizarán un seminario con expertos, prescriptores de opinión que desgranarán al público profesional los rasgos de la DO La Mancha como zona de producción vinícola, para seguidamente disfrutar de un light buffet de maridaje de vinos con la comida local. Finalmente, participarán en un walk-around donde cada bodega expondrá sus vinos para consulta de los profesionales catadores. Ángel Ortega es el gerente de la DO La Mancha

En comercialización, el Consejo Regulador mantiene su apuesta promocional por el país chino, principal cliente de los vinos de La Mancha en el exterior con más de diez botellas, remarcando su interés también por reforzar la visibilidad en algunos países de la región asiática como Corea del Sur y por primera vez, Filipinas donde las 11.864 botellas vendidas el año pasado supusieron un tímido pero significativo avance del 18,6 %.