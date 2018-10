USE-Bierzo y PRB advierte a la alcaldesa de acudir a los tribunales si retrasa la propuesta de obras

El portavoz de USE, Samuel Folgueral amenaza con acudir a los tribunales si detecta que la alcaldesa de Ponferrada elude su responsabilidad de cumplir con el mandato del pleno para hacer viable la propuesta de la oposición.

Lo hace después del encuentro mantenido ayer entre ejecutivo y oposición para intentar sacar adelante una propuesta de obras conjunta con cargo a los 3 millones de euros de remantentes. De hecho, si no convoca la comisión del área hoy mismo, el expediente no podrá entrar en el pleno del 26 de octubre y se retrasarían aún más los plazos. Samuel Folgueral tiene claro que si en diciembre no se invierte la totalidad de los remanentes, USE-Bierzo denunciará a la alcaldesa por prevaricación por omisión.

Mismo discurso desde el PRB. Su líder, Tarsicio Carballo también considera necesario emprender la vía judicial para hacer a la alcaldesa cumplir con el mandato del pleno.

Desde el PSOE, el portavoz , Olegario Ramón no quiere adelantar acontecimientos, pero reconoce que el principal escollo en las negociaciones es la actitud de la alcaldesa. Está convencido de que sin la regidora habría acuerdo con los concejales Ricardo Miranda y Roberto Mendo.

En todo caso, el PSOE cree que las obras planteadas son financieramente sostenibles por lo que, en principio, confían en que, finalmente, los técnicos encuentren una salida.