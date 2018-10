BBK Live candidata a los Premios Fest

Bilbao BBK Live se presenta como el máximo favorito entre los finalistas a los Premios Fest 2018, los únicos dedicados a los festivales de música en España, al figurar como una de las tres citas más votadas en cuatro de las categorías.

El resultado de la votación, ya cerrada y que se conocerá el próximo 24 de octubre en la capital vizcaína, determinará si la cita vasca se alza en efecto con los galardones a mejor festival de gran formato, mejor zona de acampada, festival más sostenible y festival más tecnológico.

Además, podría hacerse con un quinto galardón fuera de votación popular a la mayor aportación turística, categoría en la que compite con Jaén en Julio y Resurrection Fest de Viveiro (Lugo).

Por detrás de él, otros cinco festivales figuran entre los más votados en dos de las candidaturas: Rototom Sunplash de Benicàssim (Castellón), Brunch In The Park Barcelona, el madrileño Festival Paraíso, Sonorama Ribera de Aranda de Duero (Burgos), y O Son Do Camiño de Santiago de Compostela.

Precisamente con esta cita y con el Resurrection Fest competirá Bilbao BBK Live por el título de "mejor festival de gran formato", mientras que Ebrovisión de Miranda de Ebro (Burgos), BIME Live de Bilbao y el vitoriano Azkena Rock Festival se disputarán el de "mediano formato".

Según los datos facilitados hoy por la organización de los premios, los tres festivales que han obtenido más apoyos para alzarse como "mejor festival de pequeño formato" han sido Contempopránea de Alburquerque (Badajoz), el madrileño Noches del Botánico y el singular Sinsal, que se celebra en la isla de San Simón (Pontevedra).

El mejor directo nacional irá a parar a manos de La Raíz, Los Planetas o Berri Txarrak. Imagine Dragons, Gorillaz y Martin Garrix se disputan este mismo galardón entre los artistas internacionales.

Además de los citados, también figuran con una nominación como potenciales ganadores PortAmérica de Porto do Molle (Vigo), Vida Fest de Vilanova y la Geltrú (Barcelona), Cap Roig de Calella de Palafrugell (Girona), Músicos de la Naturaleza en Hoyos del Espino (Ávila), Dreambeach Villaricos (Almería), Coca-Cola Music Experience, Canela Party (Málaga), Nocturama (Sevilla), Dantz Festival (Donostia) y Ribeira Sacra (Ribeira Sacra).

La quinta edición de los Premios Fest ha sido fruto de más de 170 inscripciones de festivales de todo el país y alrededor de 50.000 votaciones del público en una primera fase y, en segunda, de un jurado de 36 profesionales relacionados con la industria musical