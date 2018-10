"Seguimos pensando que La Naval tiene futuro"

Un centenar de personas se ha reunido esta mañana frente al edificio del Gobierno Vasco para exigirles que "tienen que cumplir la resolución que se aprobó en el Parlamento por todos los grupos políticos", según indicaba José Pedro González, presidente del comité de empresa de La Naval. A su vez, añadía: "La Naval tiene futuro pero sabemos que tiene que venir un inversor, que tiene que venir acompañado por el Gobierno central y el Gobierno Vasco, sino La Naval está muerta".

Sin embargo, asumía que la situación es difícil, "lo vemos negro porque no hay noticias de que quiera aparecer ningún inversor", comentaba. Aún así afirmaba que iban a continuar "peleando y luchando para que La Naval vuelva a ser lo que ha sido siempre, un astillero creador de empleo en la margen izquierda". La esperanza no se apaga para ellos y aseguraba: "la gente y los gobiernos están concienciados de que el cierre de La Naval es un problema muy grande".

Durante la manifestación se pudieron escuchar alusiones al Gobierno Vasco con gritos como "¡Gobierno Vasco, mójate!" o " ¡Rescate sí, cierre no!". Además, concretaron que su acción no iba a parar hasta que se encontrase una solución con gritos como "¡Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra!".