"La exposición del Guggenheim es la mejor del mundo dedicada a Giacometti"

Pedro Salinas conoció a la familia Giacometti. Este ingeniero industrial afincado en la capital bizkaina es una apasionado del arte y coleccionista. Nos ha relatado en 'Hoy por Hoy Bilbao' como esa afición le llevó hace unos años a adentrarse en el círculo familiar del artista suizo a quien, personalmente no conoció. Sí en cambio a su sobrino, primos y demás allegados del escultor y pintor. Guarda numerosas obras del artista a los que no pone precio, "no hay dinero que pague esto", dice orgulloso Salinas. Recientemente una obra de Giacometti fue vendida en la casa de subastas de Sotheby´s por más de 140 millones de dólares

