Capa: "En Eibar se tiene más ganas a la Real"

El jugador del Athletic Club Ander Cap está totalmente recuperado para el choque del domingo en Eibar. Le "encantaría" jugar el domingo en Ipurua frente a su exequipo, el Eibar, porque se trata de un partido "especial y emotivo" para él ya que guarda "muchos sentimientos y buenos recuerdos" del campo armero.

"De allí me fui muy bien, tanto con el club como la gente del pueblo, y espero que me reciban como me merezco", apuntó el jugador vizcaíno después de aclarar que se encuentra recuperado de la "sobrecarga en el sóleo que le obligó a "parar unos días" la pasada semana.

Capa admitió que se ve "un poco raro" al tener la posibilidad de disputar este derbi vasco con el Athletic después de haberlo hecho defendiendo la camiseta del Eibar y desveló que, como club también guipuzcoano, aunque en Ipurua "se le tiene más ganas a la Real Sociedad", también hay rivalidad con el equipo bilbaíno y el Alavés.

Para el jugador de Portugalete una de las claves para obtener un buen resultado en este encuentro estará en mejorar "en los últimos metros" y "elegir el mejor pase para crear más ocasiones de gol".

"Nosotros vamos a hacer nuestro juego como hasta ahora, a llevar la iniciativa con posesiones largas. Lo que nos queda de mejorar es en los últimos metros para elegir el pase correcto y generar más peligro en el área", explicó.

Capa, a nivel personal, aseguró que está "bastante tranquilo" y que después de haber sido titular solo en uno de los seis partidos en los que ha participado espera que le "llegue el momento de jugar y de poder demostrar".

"Venía a un club nuevo y tenía que adaptarme. En algún momento dije que no me veía de nuevo de extremo, pero cuando me han puesto me he visto cómodo y con confianza. Eso es bueno para mí y para el míster", explicó el defensa, que llegó al Athletic después de haber jugado como lateral derecho en las últimas campañas.