El presidente del CD Tenerife Miguel Concepción ha lanzado un grito de optimismo de cara a la situación actual en la que se encuentra el equipo, a un punto de los puestos de descenso y confía en que este domingo ante el Zaragoza en La Romareda “comience a cambiar. Tenemos que arrancar y eso es lo que esperamos todos. No hemos arrancado como quisiéramos pero tengo la fe intacta y tenemos que meternos en el buen camino”, señalo.

El aficionado está preocupado por la situación en la que se encuentra el equipo y dentro de su consejo de administración, Miguel Concepción quien no quiere hablar sobre refuerzos en el mercado de invierno, reconoció que “existe preocupación dentro del consejo aunque tenemos mayor grado de confianza. Tenemos que revertir la situación y debemos darle tiempo al entrenador puesto que no viene de la temporada pasada. Cada día que pasa estamos dando un pasito y eso nos generará un resultado aunque es evidente que todos estamos con la ansiedad de que lleguen buenos resultados. Con varios triunfos comenzaremos el camino que no hemos podido empezar por las circunstancias ya conocidas por todos”, explicó.

Respecto al trabajo que viene haciendo el actual técnico de la plantilla con los jugadores que tiene a su disposición, Concepción argumentó que “a Oltra le gusta la plantilla que tiene, pero es evidente que la tiene que trabajar y eso es algo que tiene que hacer rápido pues debemos de abandonar el pelotón de la cola de la clasificación. Tenemos una buena plantilla pero hay que poner a cada jugador en su sitio para que el rendimiento sea el deseado”, comentó el presidente blanquiazul.

La protesta que el público mostró en forma de pitos el pasado domingo también fue comentada por el máximo mandatario del club blanquiazul aunque consideró que “en el estadio habían sobre diez mil personas y los cánticos que se dirigieron a este presidente fueron realizados por doscientas o trescientas personas. Creo que son minoría desde el punto de vista del capital social y del de los aficionados”, argumentó Concepción.

Por último y cuestionado sobre la situación deportiva en la persona de Alfonso Serrano y su continuidad, Concepción fue tajante: “Alfonso tiene la confianza de este club y fue el creador de esta plantilla. Los resultados de la misma están por venir y se está trabajando para que lleguen los frutos. Si eso no fuera así habría que pensar si ha existido o no una equivocación, aunque pienso que tenemos buenos jugadores con una planificación inicial incorrecta por lo que debemos esperar a que el nuevo sistema de juego de los frutos deseados. Oltra está trabajando en su fórmula y la quiere aplicar a este grupo que venía con otro esquema de juego. Toca trabajar para que el grupo vea lo que quiere el entrenador de ellos y desde que lo consiga llegarán los frutos”, sentenció.