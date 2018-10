Decenas de estafados por una agencia de viajes en Córdoba

Decenas de ciudadanos, la mayoría de origen latinoamericano, han denunciado ser víctimas de una presunta estafa por parte de una agencia de viajes en Córdoba, Agencia Wiajera. El relato de los hechos coincide en muchos de los casos: el responsable de la agencia de viajes les cobró diversas cantidades a cambio de unos billetes de avión que nunca llegó a entregarles. De un día para otro, el pasado sábado, la agencia apareció cerrada y el trabajador que les atendía no coge el teléfono ni responde los mensajes. Hay familias que han perdido la posibilidad de viajar a sus países. En algunos casos, los afectados han interpuesto ya denuncias por lo ocurrido, y se han agrupado para explorar otras vías para reclamar.

Las historias personales que hay detrás de estos casos son muy duras. Como el caso de Tatiana, colombiana de 42 años, que había comprado unos billetes para viajar el 28 de noviembre hasta su país. Ella sí obtuvo un certificado y el itinerario del viaje, aunque recibió presiones para adelantar nuevos pagos, abonando un total 2.600 euros. “Me toco pedir prestado dinero para poderle pagar”, asegura; “él sabe mejor que nadie el sacrificio que hice para reunir el dinero”. Con una hija de tres años que iba a acompañarle en el viaje y después de 10 años separada de sus otras dos hijas en Colombia, había conseguido agilizar los trámites para reagrupar a la familia. Tatiana tenía previsto asistir a la graduación de sus hijas, el 1 de diciembre, y retornar a España con ellas. “Una personas de muy mal corazón ha jugado con los sentimientos de mis hijas, el mío y muchas personas; es mucho el sacrificio que hacemos para poder viajar a nuestra tierra, nos matamos trabajando”.

CADENA SER

Fernanda lleva ocho años comprando billetes en esa agencia sin ningún problema. “Le tenía mucha confianza, no le pedía comprobantes de los pagos”, asegura en Hoy por Hoy Córdoba, y señala que solamente tiene un recibo de unos 700 euros que abonó para pagar el viaje de su madre, el próximo diciembre. Del billete que encargó para el viaje de su marido no tiene ningún documento. “Me debe 1.700 euros”, afirma. Y se emociona al recordar que intercedió con la agencia para la compra de los billetes de la madrina de su hijo, “Me siento apenada porque iban a viajar a Guayaquil en diciembre y ellos han pagado 5.700 euros por 5 billetes”. Se siente “destrozada”, y asegura que cuando escribe al responsable de la agencia le responde vía Whatsapp: “Lo siento, no puedes viajar, no pude comprar tu billete”.

Fernanda relata también el caso de familias que han logrado viajar a Ecuador pero que no pueden volver, porque la agencia les comprometió billetes de vuelta pero nunca se los dio.

“¿Este papel vale?”

“Si, usted vaya el día 11 a Barajas”.

Herlynda tiene 62 años, es ecuatoriana y tras 18 años trabajando en Córdoba, llegó a desplazarse al aeropuerto de Madrid con 8 maletas porque iba a pasar un periodo de tres meses allí. Le acompañaba Juana, que llevaba 10 maletas. En Barajas se plantaron con su equipaje y unos papeles que les habían impreso en la agencia pero que finalmente no tuvieron validez para viajar. “La señorita nos dijo que no existía ningún billete a nuestro nombre”, asegura, y se tuvieron que volver a Córdoba. Ella había pagado 933 euros más 440 del desplazamiento hasta Madrid.

Entre los afectados también hay ciudadanos españoles. Como Ascen, valenciana de nacimiento pero residente en Córdoba desde hace años. Ella y su marido han desembolsado 8.700 euros para un viaje a Filipinas que empezaba hoy. Ascen asegura que en septiembre les pagaron esa cantidad y que les fue dando largas, pero “como siempre iba a última hora todo nada nos sorprendía”. El pasado sábado recibió un whatsapp diciendo que no les puede dar la documentación, culpando al mayorista. Ascen se queja de haber ido “a la Policía, al Ayuntamiento, a los Juzgados y a la Consejería y no tengo nada”. Asegura que la Policía le aconsejó que no pusiera denuncia por lo penal “porque no iba a conseguir nada”. “Me convencieron”, cuenta Ascen que relata que pasó sin éxito por el Ayuntamiento, la Consejería y los Juzgados.