Carlos Orúe, nuevo asesor deportivo de la Federación de Ceuta

La Federación de Fútbol de Ceuta ha nombrado a Carlos Orúe como nuevo Asesor Deportivo en la parcela de Selecciones Territoriales y Fútbol Base.

El presidente de la Territorial ceutí, Antonio García Gaona, y el director deportivo de fútbol, José Garrido, hicieron oficial esta colaboración con la FFCE en un acto que tuvo lugar en la ‘Ciudad del Fútbol’ tras haber mantenido previamente varias reuniones para poner en marcha este proyecto.

Se trata de aportar sus conocimientos futbolísticos en las selecciones territoriales de fútbol y fútbol 8, tecnificación en las categorías inferiores y fútbol base, así como formación de seleccionadores y todos aquellos entrenadores que quieran unirse a este proyecto. Además, el preparador gaditano asistirá a algunos partidos de los equipos de Ceuta de categoría nacional en la península.

Carlos Orúe dirigió a la AD Ceuta en 3 etapas diferentes cuando el club militaba en 2ª División B. Cuenta con una dilatada experiencia en los banquillos, destacando por su metodología y personalidad, aspectos que le han servido para ser reconocido en el mundo futbolístico. Logró ascender a 2ª División al Xerez Club Deportivo y Ciudad de Murcia, además de disputar 6 fases de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. También dirigió a equipos de renombre como Cádiz, Rayo Vallecano, Coria, Cacereño, Portuense y Leganés, entre otros.







El entrenador jerezano no ocultaba su alegría durante la presentación, “hace tiempo Antonio me comentó la posibilidad de colaborar con la Federación y no me pude negar. Con Ceuta siento un cariño especial, me ha dado mucho y si tengo la oportunidad de dar algo a Ceuta, lo hago encantado”.