Visita del jefe antes de un partido clave

La última sesión de entrenamiento del ABANCA Ademar antes del partido contra el BADA Huesca ha tenido un protagonista de excepción. El presidente de ABANCA Juan Carlos Escotet ha querido aprovechar su visita a León para inaugurar las nuevas oficinas de la entidad bancaria para dar ánimos a los jugadores de Rafa Guijosa.

Una vez más el equipo marista tiene que mirar a la enfermería ya que hay dos jugadores que no podrán entrar en la convocatoria por estar lesionados es el caso José Mario Carrillo que tiene problemas en el Tendón de Aquiles y Juanjo Fernández cuya lesión y su proceso de recuperación es una auténtica incógnita. De hecho el propio Rafa Guijosa, visiblemente enfadado, se ha referido a este tema:”Prefiero no hablar porque si no me van a regañar. Unos médicos me dicen que va a evitar el quirófano pero no tengo el diagnostico definitivo”. Por el contrario para el partido de cara al BADA Huesca recupera a Juanín García una vez superados sus problemas en el sóleo que le han impedido debutar y además debutará Patrik Ligetvari. El cuerpo técnico ha trabajado durante toda la semana con el lateral húngaro y su proceso de acoplamiento defensivo va por muy buen camino.

El ABANCA Ademar se va a encontrar con uno de los equipos más en forma de la Liga Asobal. De hecho el BADA Huesca sólo ha perdido un partido en lo que va de campeonato y fue en la cancha de otra de las revelaciones el BM Benidorm (23-19). En el Pabellón de los Deportes de Huesca empataba el BM Logroño (25-25) y perdían el Sinfín (34-24) y el Cangas del Morrazo (25-21)

Dos son los jugadores que están brillando con luz propia en la plantilla entrenada por José Francisco Nolasco. El lateral zurdo Alex Marcelo que lleva 34 goles y el portero Jorge Gomez Lite que suma un 39% de efectividad.

Otra de las incógnitas es saber cómo afecta el viaje en la expedición marista. El equipo viajará el mismo día del partido para bajarse del autobús y jugar el partido

BADA HUESCA – Gomez Lite, Carmona, Val, Oier García, Ostojic, Mota, Alex Marcelo

ABANCA ADEMAR – Biosca, Jaime, Mario López, Pesic, Simonet, Vieyra, Mosic