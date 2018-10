Lorenzo, seria duda para Motegi al no mejorar de su lesión

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) aseguró en el circuito de Motegi, escenario este fin de semana del Gran Premio de Japón de MotoGP, estar "decepcionado y un poco triste", ante la posibilidad de no estar en condiciones de disputar esta carrera.

"Dentro de lo aparatoso que fue la caída (la de Tailandia), estaba aliviado por saber que no había ido a peor, sobre todo el pie, aunque no sabía lo de la muñeca. Me dolía, pero pensaba que no tenía nada roto", explicó Lorenzo.

"Los rayos X demostraron que no, pero luego el escáner sí que mostró que había esa fractura (en el radio izquierdo) que no parecía completa, pero que estaba ahí", continuó el piloto de Ducati.

"Me puse una férula, me la fui quitando progresivamente y empecé a hacer natación y algún ejercicio, pero cuando forzaba la muñeca me dolía y en los últimos días no ha mejorado prácticamente la lesión; el dolor se mantenía y las sensaciones malas, así que cuando llegué al circuito decidí hacerme otro escáner en Mito, que demuestra que la lesión no ha mejorado y que incluso se ve fracturada por completo", aseguró Jorge Lorenzo.

"Me encuentro triste, porque éste es un circuito de los que más me gusta y en el que podía hacerlo bien, pero va a ser complicado hacerlo bien. Voy a intentar probar mañana", reconoció.

Jorge Lorenzo comentó que ni siquiera entre los médicos hubo acuerdo en el tratamiento. "Dependiendo de con quién hablara me decía que tuviera la férula siempre, otros que me la quitase a los dos días y otros a la semana. Unos dicen que mover la muñeca es lo mejor... Era difícil cumplir una rutina".

"Hice lo que pensaba que tenía que hacer. Llevé cuatro o cinco días la férula y me la fui quitando progresivamente, empezando a hacer un poco de ejercicio para no perder el tono y estar aquí al máximo de forma que podía estar", afirmó Lorenzo.

"Las sensaciones no son buenas, pero ya que estoy aquí hay que probar y quizás me sorprenda, porque a veces te subes en la moto y te puedes sorprender, pero no espero encontrarme muy bien", comentó el piloto de Palma de Mallorca