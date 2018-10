El menorquín Albert Torres se estrenará en París pensando en Tokio 2020

La edición 2018-2019 de la Copa del Mundo de Pista arrancará mañana hasta el próximo 21 de octubre. Una cita que cobra gran importancia de cara a los Juegos Olímpicos de 2020.

La Copa del Mundo inaugurará su nueva campaña con dos fines de semana consecutivos de competición. Desde este viernes,el Velódromo de Saint-Quentin-En-Yvelines, situado en el área metropolitana de París, acogerá la prueba inaugural; mientras que la segunda manga se celebrará en Miltón, Canadá, del 26 al 28 de octubre.

España, con el menorquín Albert Torrens buscará la victoria:

“Estamos con muchísimas ganas de volver a la competición con la Selección, sobre todo después de que en el Europeo no lográramos unas medallas que hubieran sido de gran valor para nosotros. París y Milton serán muy importantes para ir cogiendo puntos de cara a los Juegos Olímpicos y empezar a encarrilar la clasificación”, explica Albert Torres.

“Estos días he podido entrenar muy bien y me he sentido fenomenal, así que soy optimista. Intentaré estar en el podio en el Omnium, aunque en París habrá un cartel excelente de corredores. Tendremos que vigilar muy de cerca a Consonni y Benjamin Thomas, que vienen de correr la Vuelta y llegarán en un gran estado de forma, así como al campeón del mundo Szymon Sajnok, que también ha estado compitiendo en carretera”, reflexiona el menorquín al respecto de la prueba de ómnium, que se celebrará a lo largo de la jornada del sábado. “La lección que hemos aprendido en los últimos Omnium es que hay que ser lo más regular posible en la primera mitad de la competición, en el scratch y el tempo, y hacer una muy buena eliminación para no estar lejos de los primeros y tener opciones reales de conseguir la victoria en la puntuación. Últimamente hemos llegado con una desventaja demasiado grande y en una puntuación de 100 vueltas coger una vuelta no es nada fácil y dos ya es muy complicado”, razona al respecto del planteamiento de carrera a efectuar.

La otra gran cita de Torres este fin de semana será la Madison, que tendrá lugar el domingo pasadas las 16:00 horas, de la que comenta que “he visto a Sebastián Mora muy fuerte y mentalizado en las últimas semanas. Ya desde el Campeonato de España demostró estar en un gran estado de forma y creo que podemos hacer una gran carrera y estar en la lucha por las medallas”.

ción Española arrancará el viernes con la velocidad por equipos tanto masculina como femenina, que pondrá en liza a todos nuestros velocistas (Calvo, Casas, Martínez, Peralta y Moreno) y con la puntuación, que disputarán Sebastián Mora y Ana Usabiaga. El sábado espera un cargado programa en el que el conjunto nacional competirá en Keirin masculino, de la mano de Juan Peralta; en velocidad individual femenina, con la participación de Calvo y Casas; y en el Omnium, donde tomará parte Albert Torres.

La jornada final del domingo asistirá a la disputa de la velocidad individual masculina, con Juan Peralta y Pepe Moreno como participantes españoles; del Keirin femenino, donde aún está por determinar si será Tania Calvo o Helena Casas nuestra representante; del Omnium femenino, que contará con la presencia de Ana Usabiaga; y de la Madison masculina, donde harán pareja Albert Torres y Sebastián Mora en busca de las medallas.