"La poesía tiene mucha fuerza y puede contener muchas vivencias"

La escritora mallorquina Antònia Vicens ha sido galardonada, este miércoles 17 de octubre, con el Premio Nacional de Poesía, otorgado por el Ministerio de Cultura por su obra, escrita en lengua catalana, ‘Tots els cavalls’, la cuarta de su poemario.

El juzgado de este reconocido galardón, dotado con 20.000 euros ha destacado de la escritora "una vocación poética que contempla toda una vida a través del tamiz de una expresión seca, dura, inquieta y fulgurante".

En Hoy por Hoy Mallorca Vicens ha confesado que conocer que le han concedido el premio "ha sido una emoción grande, porque durante el año se publican muchísimos libros y que hayan optado por el mío me ha hecho mucha ilusión".

Antònia Vicens ha evocado en el programa su admiración y amor por las palabras haciendo referencia a su infancia. Ha recordado que desde niña "empezó a ver imágenes de recuerdos", y que su memoria "empezó a trabajar sola. Yo veía que las imágenes que me pasaban por delante o que me caían como una lluvia y pensé 'es mi vida que estaba cayendo a trozos' y la tenía que coger de alguna manera, y creí que los versos eran mejor que la prosa para coger todos estos recuerdos".

Considera, la poetisa, que el verso está más comprimido que la narrativa: "la poesía se comprime y la narrativa se extiende. La narrativa es más pausada, se abre, y en cambio la poesía puede ser una cápsula y esa cápsula tener una fuerza brutal y contener muchísimas vivencias".

La autora de 'Tots els cavalls' ha narrado que descubrió "el poder que tienen las palabras cuando era niña, en aquellos años de posguerra y de pobreza", en un momento en el que se repetía a sí misma: "Si yo tengo palabras tendré una gran riqueza". Creía, de hecho, "que con las palabras llegaría a los misterios más grandes del universo y de la persona humana, y ya de pequeña, de niña, estaba coleccionando palabras".

La escritora, que ha incidido en el "poder inmenso que te dan las palabras", ha asegurado que le pidieron que dedicara el galardón a los presos políticos y así lo ha hecho. En este sentido ha reivindicado que en democracia la gente "no puede estar en prisión por sus ideas" sino que "tiene que poder votar, expresarse, y no puede haber presos políticos". En el mismo contexto ha añadido que "nos quieren hacer creer que vivimos en una democracia pero no hay democracia ni igualdad". En el mismo contexto, Antònia Vicens ha lamentado que haya "libertad para el odio" y "no haya libertad para el amor".