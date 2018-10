Torres, dolido con sus técnicos: "Ante la Cultural debimos salir a por el rival"

El presidente del Lorca FC es ambicioso. Lo demuestra en sus comparecencias, en sus notas de prensa y también lo hizo Roberto Torres en SER Deportivos cuando llegó el momento de valorar la derrota de su equipo ante la Cultural Leonesa en Copa del Rey. Escucha aquí la entrevista completa:

El dirigente focalizó su enfado en la apuesta de la dupla técnica Germán Álvarez-Tato Alcázar. "No me gustó el planteamiento, y no lo digo por los jugadores. No demostramos lo que podíamos haber hecho. Si hubiésemos presionado más al rival... pero si la táctica es aguantar atrás..." explicaba Torres. El presidente también argumentaba que "si vienen 4.000 personas a vernos, al rival nos lo tenemos que comer. Si tienes 11 tigres atados a una cuerda, no pueden hacer nada".

Respecto al mercado invernal, y ya centrados en el torneo liguero, Torres afirmaba que "será necesario reforzar al equipo, pero ahora estoy inmerso en asuntos económicos y judiciales y por ello no me da tiempo a organizarlo y a llegar a todo".