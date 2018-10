La Federación Murciana de fútbol aplaza todos sus partidos por la gota fría

No habrá partidos de fútbol y fútbol sala este fin de semana. Al menos en las categorías dependientes de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Si bien en la Comunidad Valenciana se optó por hacer el corte en cadetes, en la Territorial que preside Monje Carrillo se ha optado por la cautela y no habrá filtros: desde absoluta hasta prebenjamines. El motivo no es otro que el riesgo de gota fría y las previsiones de lluvias extremas para este fin de semana.

No se jugará por tanto la Preferente ni la Territorial, pero sí la Tercera División. Y es que esta categoría, aunque sólo se dispute entre equipos adscritos a la Federación Murciana, es una competición dependiente de la Federación Española. También la Segunda División Femenina o la División de Honor juvenil. En fútbol sala, los principales equipos también tendrán que presentarse a sus respectivos encuentros. Si llegado el caso las lluvias impiden que se disputen los partidos, por ejemplo de Tercera División, deberán estudiarse caso a caso y en la propia instalación.

La Federación Murciana tenía pensado aguardar a la mañana del viernes, a la espera de que pudiese haber una última previsión más alentadora, pero tras las primeras lluvias caídas este jueves ni siquiera dará pie a ello. La suspensión se notificó a última hora del jueves y para mayor previsión de los clubes.