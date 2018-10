Manuel Álvarez: "No podemos estar a favor de algo que no hemos visto"

Manuel Álvarez, integrante del grupo municipal de Democracia Ourensana, ha pasado por los micrófonos de Radio Ourense Cadena SER para hacer una valoración de la situación económica del Concello. Sobre los presupuestos de 2019, habla de una propuesta que, por ahora, los grupos desconocen. Asegura Álvarez que muchas veces se ha criticado a su grupo por no dar apoyo al gobierno local, pero defiende que no pueden dar su apoyo a algo que no han visto. Refiriéndose al documento que en su momento Jesús Vázquez intentó aprobar por la vía de urgencia, el edil de Democracia Ourensana considera que no hubo capacidad de negociación, ya que los grupos se encontraron con un documento cerrado.

Álvarez también se ha pronunciado sobre la futura modificación de crédito que se llevará a pleno, recordando que Democracia Ourensana ya apoyó esta fórmula en anteriores ocasiones, y que volverán a dar su apoyo en el marco de los asuntos sociales. Sobre el plan de obras, afirma que aún no hay consenso en el partido, y solo puede garantizar aquellas que han contribuido a impulsar.