Andamos estos días llorando por las esquinas porque nos cierran la Térmica de Velilla Del Río Carrión. El Partido Popular se rasga las vestiduras, cuando tiene en sus filas a alcaldes que han despilfarrado los fondos MINER con obras faraónicas en zonas condenadas a formar parte de lo que se ha dado en llamar la España vacía. Este jueves y viernes, acogemos en Palencia un congreso nacional sobre despoblación. En esos dos días, la provincia perderá ocho habitantes.

Es la metáfora evidente de que la despoblación es el gran fracaso de unos políticos que se miran demasiado al ombligo. Volviendo a los fondos mineros, dejémoslo claro desde un primer momento. Tal y como han destacado otros antes que yo, España, y por ende Palencia, han enterrado millones de euros en las cuencas mineras. Al Alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, a la sazón procurador en Cortes, se le tenía que caer la cara de vergüenza. Está despilfarrando millones de euros en un Ayuntamiento que en cuestión de décadas no tendrá a nadie que gobernar como consecuencia de la despoblación.

Es cómplice de la nefasta variante de Guardo que se eleva como triste ejemplo de una inútil gestión de fondos públicos. Blanco no es apto para la política. Guardo no ha tenido suerte con sus alcaldes. Tampoco cuando gobernó el PSOE, pero el caso del Gobierno actual es flagrante.

Insisto, como otros han dicho ya, y entrecomillo para que no me demanden, “los fondos MINER no han servido ni para reestructurar cuencas mineras ni para generar puestos de trabajo”. Así que señoras y señores del PP, están mejor calladitos. Algunos de sus alcaldes destinaron ese dinero a piscinas. Pronto no habrá gente que se bañe.

El problema no es tanto que cierre la Térmica, como la insultante miopía en una nefasta gestión política que aboca al abismo a las que fueron prósperas cuencas mineras. Déjense de hipocresías y mírense al espejo. Si son sinceros, no les gustará la imagen que les devuelve. En cuanto al congreso sobre despoblación, bienvenido sea.

Pero que nuestros dirigentes tengan claro que no han tenido voluntad de combatir el que es el principal problema de la provincia y de la Comunidad: la pérdida de población. Los políticos se han perdido en la palabrería y en la propaganda.

Llegan tarde para combatir la sangría poblacional. Quizá estén más ocupados en las próximas elecciones.