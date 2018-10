La empresa que gestiona las escuelas infantiles en Palencia niega cobrar una tasa indebida

La empresa "Colorín sin fin S.L" que gestiona las escuelas infantiles de Palencia, las escuelas municipales de Cres Sanz y Casilda Ordóñez, niega rotundamente que se esté cobrando una tasa indebida. Sale así al paso de la denuncia del Grupo Municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Palencia que ha llegado a anunciar que elevaba este asunto al Procurador del Común. Recuerda la responsable de las escuelas que lo que se hace es recomendar la adquisición de determinado material que es opcional. Reproducimos de forma íntegra el comunicado.

"- No es cierto que se esté cobrando una tasa indebida a familias cuyos hijos estén matriculados en las Escuelas Infantiles respecto al material didáctico utilizado a lo largo del año, que es completamente gratuito, sino que se recomienda la adquisición de un libro de fichas sobre el método educativo impartido en la escuelas y una agenda para un mejor control de la alimentación, molestias o particularidades de los alumnos y la comunicación en general entre padres y educadoras.

Se trata de una adquisición opcional, no obligatoria y que no interfiere en absoluto las tareas a realizar diariamente por los niños ni la comunicación entre padres y trabajadoras de los centros, sino que simplemente facilita y enriquece nuestra labor educadora. De hecho, este curso y los anteriores, ha habido padres que no han adquirido dicho material y no ha habido quejas al respecto.

- Por el contrario y dadas las circunstancias, queremos poner de relieve el gasto que esta empresa ha tenido que asumir para la reparación de las instalaciones en general y de climatización en particular llevado a cabo estos dos últimos años. Se han reparado la instalación de placas solares térmicas, las calderas de gas de condensación, la deficiente salida de gases de caldera o la maquinaria y cambio de filtros de la refrigeración de aire, todo ello puesto de relieve en dos informes previos a la recepción de los centros y en informes posteriores dentro de la Memoria Anual registrada y a disposición de todos los grupos políticos. Precisamente los fallos y posteriores arreglos de las instalaciones fueron utilizados por Ganemos Palencia para intentar manipular a la opinión pública, acusándonos de querer ahorrar no climatizando adecuadamente los centros.

Tampoco estaba incluido en los pliegos de contratación firmados el pago de los atrasos pendientes por las subidas de convenio de las trabajadoras o la reducción de capacidad de la Escuela Infantil Cres Sanz y la empresa ha asumido dichos pagos manteniendo los puestos de trabajo, todo ello sin posibilidad de revisión por la subidas del IPC y teniendo en cuenta el ahorro de más de 50.000.-€ anuales a las arcas municipales que este concurso ha producido respecto a los anteriores.

- COLORIN SIN FIN ha puesto en marcha el curso pasado la compra de productos de proximidad a sus Centros Infantiles, sobre todo de alimentos naturales de primera calidad, y ayudas para dotar de movilidad sin emisiones a sus trabajadoras, todas ellas locales como el resto de sus proveedores y podemos decir con orgullo que somos una empresa de Palencia en la que todos sus integrantes (32), incluida la propiedad del accionariado de la empresa, somos mujeres.