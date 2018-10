Arbilla renueva hasta 2021

Anaitz Arbilla renueva su contrato con el Eibar hasta junio de 2021. Terminaba a finales de la presente temporada, así que amplia su vinculación con el club armero por dos temporadas. “Creo que mi sitio está aquí. En este momento no me veía en otro club. Da mucha tranquilidad quedarte en un sitio que quieres y con el que te sientes identificado”, señala el central navarro tras hacer oficial su renovación.

Arbilla reconoce que está feliz de ampliar su contrato, porque siente que Eibar es como su familia. “Nunca sabes lo que te puede deparar el futuro, pero para mí éste es el sitio idóneo. Me siento identificado con el club, con la gente, con los compañeros, con el cuerpo técnico. Un jugador lo que busca es sentirse a gusto para poder hacer su trabajo y competir. Me gustaría acabar aquí mi carrers".

Porque Arbilla está agradecido por la apuesta que se hizo por él cuando no tenía minutos en el Espanyol. "Estoy plenamente agradecido a todo lo que rodea al club. Ojalá me queden muchos más años para poder seguir demostrando aquí mi fútbol. Ésta es una gran familia. En otros clubes hay una distancia entre trabajadores y el cuerpo técnico y jugadores que aquí no hay. Estamos mucho más cerca unos de otros y, siendo un club tan pequeño, te identificas con toda la gente. A mí me enorgullece poder estar tan a gusto, conocer a tanta gente y ser partícipe de ser uno más dentro del club”.