El Bidasoa vuelve a soñar con la Copa

El Bidasoa-irun vuelve a ilusionarse con la Copa del Rey. Superada la segunda ronda, busca ahora pasar la tercera, ya a doble partido, para poder clasificarse de nuevo para la ilusionante fase final a ocho que se juega a finales de la temporada. Así lo recalca su entrenador, Jacobo Cuetara.

-Ganar en Ciudad Real. "Estábamos cómodos jugando a pesar de ir ganando solo de uno. En defensa nos faltaba algo de ajustes, pero en ataque estábamos bien, pero en la segunda parte mejoramos en defensa y equilibramos todo el juego".

-Sorpresas. "Este año han quedado tres equipos de Asobal fuera, es un partido trampa y no es fácil porque el equipo local tiene todas las de ganar. Lo importante es pasar a la siguiente. Es un formato que me encanta. Las siguientes fases entre los que juegas. Me parece bien que beneficiemos a los equipos europeos pero por tus méritos el año anterior estés ya en la fase final me parece mal. Quedar noveno a octavo es grande, y solo por un punto el año anterior".

-Recuperar lesionados. "Partido de progresión de Kauldi. Por la baja de Rodrigo nos vino muy bien, y jugó 35 minutos solo en ataque y para que coja ritmo y estuviera mejor de cara al sábado de forma progresiva. Es una buena noticia".