7.300 demandas por cláusulas abusivas bancarias en Cantabria

Primeras reacciones en Cantabria a la sentencia del Tribunal Supremo, que ha cambiado de criterio y que estima ahora que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de la hipoteca debe ser abonado por el banco y no por el cliente, como determinó en una sentencia previa del 28 de febrero de este mismo año.

En Hoy por Hoy Cantabria hemos hablado con el juez decano de Santander, juez encargado, además, del juzgado especializado en este tipo de reclamaciones. En una primera valoración, sin haber estudiado en profundidad el contenido de la sentencia, Jaime Anta asegura que tras este cambio de criterio del Supremo, los juzgados tendrán que cambiar también de criterio.

Esta rectificación del Supremo puede tener un impacto evidente sobre el juzgado especializado en Cantabria, que acumula ya 7.300 demandas, con un ritmo de entrada de 30 a 40 diarias, de las cuáles ha conseguido resolver 1.500. De esa cifra, más o menos, un 75 % se corresponde con demandas que solicitan la devolución de los gastos hipotecarios y el 25% con las que tienen cláusula suelo.

Preguntado sobre si este cambio afecta a las hipotecas firmadas a partir de una determinada fecha, Anta no cree que los problemas vengan por ahí. Si no por el principio de materia juzgada. Aquellos ciudadanos que hayan reclamado la devolución de los gastos hipotecarios y el juzgado no les haya dado la razón, lo tendrán difícil para recuperar el impuesto.

Tampoco considera factible que las entidades financieras opten por devolver el dinero sin necesidad de que haya una reclamación judicial. No lo harán salvo que el Gobierno legisle y les obligue a hacerlo.