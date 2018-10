Vivir con VIH sin saberlo

La organización APLEC Inclusión+Igualdad informará sobre la prueba del VIH para sensibilizar a la población sobre el diagnóstico precoz de la infección desde el sábado, 20 de octubre, y hasta el 1 de diciembre en nueve municipios de Cantabria.

¿Sabían que hay personas que pasan toda su vida sin conocer que están infectadas por el VIH, el virus del SIDA? .Si no llegan a desarrollar la enfermedad no tendrán síntomas, con lo que no acudirán al médico para ser tratados y pueden ser un foco de infección si tienen conductas sexuales de riesgo.

Dada la preocupación existente, desde la asociación APLEC se va a poner en marcha una campaña que pretende que nos hagamos la prueba rápida de detección del VIH en colaboración de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Argoños, Cabezón de la Sal, Camargo, Castro Urdiales, Laredo, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana y Torrelavega.

En España están infectadas unas 145.000 personas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, y de ellas una cuarta parte lo desconoce.