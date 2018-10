El hambre en el mundo

Este martes se ha conmemorado el Día Mundial contra el hambre y el miércoles, el día contra la Pobreza. Quizás sea un buen momento para reflexionar sobre las personas que pasan estas necesidades extremas en el mundo. Para hablar sobre ello, contamos con José Luis Vivero Pol. José Luis es Doctor en Transición de Sistemas alimentarios, ha trabajado en el programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en la llamada FAO durante siete años, en Roma, Chile, Guatemala... También ha llevado a cabo acciones contra la desnutrición extrema en Georgia y Centro américa, además de luchar contra la falta de alimentos con Cruz Roja Española. Desgraciadamente, según nuestro invitado: “El 90% del hambre mundial hoy no está en las emergencias”

Los Consejos de Max…

Esta semana, nuestro abogado especialista en Inmigración, Max Adam, se centra en la Identificación policial a las personas extranjeras.

CC.OO. nos explica las diferencias que hay entre la Tarjeta de Larga Duración, la Tarjeta de Larga Duración-UE y la Tarjeta Comunitaria permanente

En momentos de escasez de empleo y de crisis económica, muchas personas inmigrantes optan por desplazarse a otro país de la UE y preguntan si sus autorizaciones les permiten establecerse y trabajar legalmente en otro país del Espacio Europeo. Sin embargo, se habla de varios tipos de Autorizaciones de Residencia Larga Duración, Larga Duración UE, comunitarias, y dependiendo de varios factores puede una persona extranjera disponer de un tipo de autorización u otro.

Said Faz. Políticas Sociales y Migraciones de CC.OO. Andalucía, nos responde a preguntas clave sobre este tema.

¿Cuáles son las autorizaciones que permiten a una persona extranjera trabajar en otro país de la UE? o en el Espacio Europeo Schenguen?

Lo cierto es que hay cierta confusión entre la Tarjeta de Larga Duración, la Tarjeta de Larga Duración-UE y la Tarjeta Comunitaria, son tres tipos de autorizaciones que, aunque compartan ciertas similitudes en cuanto a derechos, se rigen por un régimen jurídico bien diferenciado y con obligaciones y derechos bien distintos.

1.- La Tarjeta de Larga duración, como la Larga Duración-UE se encuentran al amparo del régimen general, rige por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Ambas autorizaciones otorgan a su titular el derecho a residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que los españoles, las cuales se renuevan cada cinco años.

2.- No obstante, la Residencia Larga duración UE rige por la transcripción de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Tiene determinadas ventajas con respecto a la residencia de larga duración “normal” ya que, permite residir en otro país de la Unión Europea, acreditando la condición de residente de larga duración.

¿Este hecho de residir y trabajar en otro país de la UE es lo que más confusión crea y más interés despierta entre las personas extranjeras?

Si, sobre todo cuando se habla de AUTORIZACION DE RESIDENCIA COMUNITARIA, ya que la persona extranjera piensa que la “Tarjeta Comunitaria” es la que permite residir y trabajar en otro país de la UE, cuando lo cierto es que tanto la Tarjeta de Larga duración, como la Tarjeta Comunitaria sólo autorizan a trabajar y residir en España, siendo la Tarjeta de Larga duración-UE la única que permite trabajar en otro país de la UE ,siempre y cuando el interesado cumpla con los requisitos exigidos en el país de la Unión en el que quiera residir, para la obtención de la correspondiente autorización.

¿Los requisitos de obtención de estas Autorizaciones son los mismos?

NO; los requisitos de adquisición de cada una de estas autorizaciones también son diferentes. Por ejemplo, aunque en un principio la Tarjeta de Larga duración y la Larga duración-UE presentan muchas similitudes en cuanto a las condiciones exigidas y al procedimiento de solicitud, la diferencia más relevante es que para solicitar la Tarjeta de Larga duración-UE es necesario estar trabajando en España de forma estable y contar con asistencia sanitaria.

¿Y la Tarjeta Comunitaria permanente?

Respecto a la Tarjeta Comunitaria Permanente, este tipo de autorización se encuentra al amparo del Régimen Comunitario (Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo),

Pero no sólo difieren en el régimen de aplicación, sino que, a pesar de ser Tarjetas permanentes, la autorización de larga duración, y la larga duración-UE tienen que renovarse cada cinco años, mientras que la Tarjeta Comunitaria Permanente tiene una vigencia de 10.

Sones del Mundo: La “música de muertos”

Comenzamos un ciclo de tres fines de semana con música y tradiciones "de difuntos", y empezamos con un tema titulado "El pañuelo", de la danza de "Diablos", de la Costa Chica, México.

Sabemos el arraigo que esta fiesta de Difuntos tiene en el país mexicano, y no podíamos pasar por alto esta festividad tan importante en aquellas tierras.

Esta es una danza en la que los jóvenes se disfrazan de diablos para salir a danzar por las calles los días de Difuntos. En ellas los jóvenes representan coreografías de su cosecha, cantan coplas y realizan travesuras a su paso.

En esta danza puede apreciarse la influencia africana en algunos de los instrumentos que se emplean:

-Violín, "charrasca" o "quijada de burro" y "bote del diablo" o "arcuza" (un tipo de zambomba).

Esta grabación hemos de agradecerla a los alumnos del Taller de Música Tradicional Mexicana de la Escuela Nacional de Música, dirigida por el Maestro Dr. Guillermo Contreras, que me honra con su amistad y que me obsequió un cd titulado "No para siempre...la muerte en la música tradicional mexicana". Un trabajo interesantísimo y enriquecedor para todo estudioso que se precie.