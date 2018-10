González Pons sobre si Casado le pidiera ser candidato en Valencia: "Yo nunca he antepuesto mi interés al de mi partido"

El portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado que si el presidente de su partido, Pablo Casado, le pidiera volver a la política nacional y en concreto a su tierra, la Comunitat Valenciana, en las elecciones autonómicas, "nunca" ha antepuesto su interés personal al interés del PP.

González Pons, cuyo nombre ha sonado en diversas ocasiones como candidato del PP a la alcaldía de Valencia, se ha pronunciado en estos términos en una entrevista de este miércoles en Onda Madrid, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si está "disponible" para regresar a la política nacional y especialmente a su tierra, Valencia, para las autonómicas.

"Yo llevo cuatro años y medio aquí (Bruselas), me he trasladado a vivir aquí, he empezado una nueva carrera política aquí, he invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo para volverme a reinventar políticamente", ha dicho, aunque ha añadido: "Si Pablo Casado me pide que haga otra cosa, pues por supuesto yo nunca he antepuesto mi interés al de mi partido".

No obstante, ha considerado que después de cuatro años y medio trabajando en Bruselas, "cuando ahora mi red de relaciones y mi conocimiento de la política europea le puede servir mejor a mi país, sería sensato que me pudiera ofrecer a los electores por una segunda vez", como candidato al parlamento europeo. "Pero bueno, no es una decisión que me corresponda a mí", ha concluido.

Este pasado martes, Casado aseguró que anunciará a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y antes de la Convención Nacional que el PP prevé celebrar los días 18, 19 y 20 de enero.