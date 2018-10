Disfruta este título como si fuese el primero; celébralo como si fuera el último

En el espectacular documental All or nothing sobre el Manchester City, hay una frase de un seguidor citizen que resume a las claras cómo tienen que asimilar el éxito que están viviendo. En plenas celebraciones por la Premier del pasado año ganada bajo las órdenes de Guardiola, este señor de unos 60 años reflexiona sobre el rico presente de un City bañado de petrodólares pero sin olvidar sus humildes orígenes: celebra este título como si fuese el primero; disfrútalo como si fuera el último. Y es que detrás de los Guardiola, Silva, Sterling o Agüero, y detrás del Abu Dhabi United Group for Development and Investiment hay una historia de un club germinado en 1880 y nacido en 1894. Un club humilde a la sombra del United que tuvo que esperar hasta finales de los 70 para tener cierta gloria: un título de First Division, una FA Cup, una Copa de la Liga e incluso una Recopa de Europa. Pero nada comparado con los Red Devils. Una humildad que les llevó, después del éxito, a una odisea terrible paseándose en los 80 por los campos más modestos del fútbol inglés. No olvidar los orígenes es la clave. Y eso es lo que cumple a rajatabla Miguel Méndez.

Sabe lo que le costó llegar a la élite, sabe lo que cuesta ganar un título y de ahí que, cuando muchas veces hablamos de sus trofeos, no perdona e ironiza cuando nos olvidamos de alguna Supercopa. Y es que el Celta Femenino había ganado ligas y Copas de la Reina, sabía lo que era eso, pero muchos años atrás. Miguel Méndez recuperó el prestigio del club y logró ganar una Liga y una Copa de la Reina. En Rivas consiguió una Copa de la Reina y disputar una final de Euroliga. Pero Miguel Méndez quería seguir tocando metal y lo logró. En el Famila Schio italiano consiguió dos tripletes consecutivos (Lega, Coppa y Supercoppa) y un doblete al tercer año Lega y Supercoppa. A mitad de la temporada pasada, Miguel Méndez llegaba a Rusia para hacerse cargo del Ekaterimburgo. Otro gigante dormido o aturdido por el poder dominante del Kursk de Lucas Mondelo. En sus primeros meses ganó la Euroliga y la Liga de Rusia.

En esta temporada, Miguel Méndez ha vuelto a aplicar la teoría citizen y ya tiene el primer título en el bolsillo. Tenía la presión de jugar en casa, en el DIVS Sport Hall de Ekaterimburgo la Supercopa de Europa pero, al final, fue todo rodado. Su equipo lograba el primer título de la temporada ganando por 79-40 al Galatasaray. Una exhibición ofensiva y defensiva, ya que el Ekaterimburgo fue capaz de dejar a las turcas con 8 puntos anotados en el primer cuarto, 6 en el tercero y solamente 4 puntos en el último. La temporada será exigente y se lo ha tomado muy en serio el entrenador vigués que ya ha logrado sus dos primeras victorias en la Liga rusa (28-107 al Nogmisk y 111-41 al Dymano) y su pase a cuartos en la Copa al vencer 60-91 al Rostov. Miguel Méndez lo tiene claro: su objetivo es salir de Copas (con mayúscula) por Rusia y Europa. El objetivo secundario es seguir sumando títulos a su palmarés para convertirse en uno de los entrenadores gallegos de cualquier deporte más laureados de la historia. Y es que Miguel Méndez no olvida sus orígenes y sus comienzos humildes. El allenatore tiene claro que tiene que aplicar la máxima citizen a su vida deportiva: celebra este título como si fuese el primero; disfrútalo como si fuera el último.