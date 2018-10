Cómo alejarse de la medicina alternativa

En las últimas semanas, las pseudociencias y la medicina “alternativa” ha estado en el foco mediático. A pesar de que los especialistas insisten en que algo alternativo a la medicina, no pertenece a la ciencia ni a la medicina. Manuel Herrador, ingeniero de caminos, canales y puertos, divulgador científico, miembro de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas y socio de Divulgacción, es uno de los abanderados en la lucha contra las pseudociencias.

"A los profesionales les puedes pedir responsabilidades por sus actos, a los curanderos, no", asegura Herrador, que señala que los pacientes de estos gurús, además, se encuentran muchas veces desprotegidos en el ámbito legal, ya que muchas sentencias han determinado que la culpa es del propio enfermo por atender a terapias que, de ninguna manera, tienen un rigor científico.

La semana pasada, uno de estos curanderos encontraba un tope en el Comité para la Promoción y apoyo de las niñas y Mujeres Autistas (CEPAMA), que conseguía que Josep Pàmies, que se autodefine como "agricultor", no diese una charla sobre la curación del autismo mediante MMT, es decir, lejía industrial, un producto que está señalado como tóxico.

Además, Herrador insiste en que la idea que trasladan estos curanderos de que las farmacéuticas buscan el beneficio en base a enfermar a la sociedad a través de sus medicamentos y tratamientos es totalmente falsa, basada en ideas peregrinas de fácil descarte.

Como consejo, Herrador insiste a los que acuden a las terapias alternativas, a los que entiende, porque en situaciones desesperadas las reacciones no siempre son las más correctas, que se informen y que siempre acudan a los profesionales y que no se dejen embaucar por terapias que la ciencia no ha probado.