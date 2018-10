Sanidad poco halagüeña

El gerente del SACyL, Francisco Montes Villameriel, ha reconocido hoy los datos de las carencias de personal sanitario en los centros de salud de la provincia, desde Puebla de Sanabria a Toro, pasando por Aliste o Carbajales. Y esa situación se sigue resumiendo en una misma razón: faltan médicos y no se encuentran.

Asume la situación, pero ni siquiera puede garantizar que las cosas no vayan a peor de aquí a final de año. “No sé qué va a pasar de aquí a final de año”, dijo Francisco Montes, pero “las perspectivas no son halagüeñas”, reconoció. No obstante, asegura que lo fundamental es que se cubra el servicio y no se note en la atención a los pacientes.

En el caso de la cobertura de guardias en Sanabria, afirma que se han traído médicos de otros puntos de la provincia y hasta de fuera de la provincia y de la propia comunidad para cubrir guardias. En este punto, insiste que no se ha suprimido ningún medico de guardia en el centro de salud de Puebla, pero sí admite que la situación ha hecho que, durante una decena de días en este mes de octubre, no ha habido más de un médico de guardia.

Tras estas declaraciones del gerente del SACyL, UGT dice que comparte con el gerente sanitario que la perspectiva no parece muy halagüeña en el futuro inmediato, y por eso le piden que evite la gestión del problema “día a día”, porque eso no es propio de una gestión eficiente, eficaz y planificada para responder a las necesidades de los usuarios.

Vacuna de la Gripe

Francisco Montes Villameriel realizó esas declaraciones, tras la presentación, junto al jefe del Servicio de Sanidad, Casto López Cañibano, de la nueva campaña de vacunación contra la gripe en la provincia. Una campaña en la que la Junta pide a los pacientes que eviten la aglomeración para ponerse la vacuna, porque hay dosis suficientes para todos: más de 51.800.

La campaña de vacunación contra la gripe arranca el próximo martes, día 23 y se prolongará hasta el 14 de diciembre. La Junta insiste en recordar la recomendación de vacunarse a los grupos de riesgo, caso de los mayores de 65 años, sanitarios, enfermos crónicos o cuerpos de seguridad y trabajadores de servicios sociales, entre otros.