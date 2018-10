Clasificación histórica del Ebro que ya espera el premio gordo del sorteo

La Copa desató la alegría en un vestuario que todavía no ha conseguido ganar ni un solo partido en la liga.

El CD Ebro superó y con remontada incluida al Lleida (2-1) y estará en el bombo del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un hito histórico en los 57 años de historia del club de la Almozara.

"Es una alegría tremenda y todavía no me lo puedo creer. Después de mas de 23 años de presidente verme aquí me hace mucha ilusión y estoy muy contento", declaró el presidente del club Jesús Navarro en los micrófonos de la Radio Zaragoza para manifestar abiertamente su preferencia sobre el rival a enfrentarse en al próxima eliminatoria que ya será a doble enfrentamiento: "Si me dan a elegir yo lo tengo claro, el Real Madrid o el FC Barcelona".

Y es que el Ebro se enfrentará seguro a uno de los siete equipos de primera división que están jugando en competición europea, ya sea de Champions o de Europa League.

El presidente del club, a pesar de la euforia, se acordó del momento que vive el equipo zaragozano en liga donde ocupa el puesto de colista del grupo III de segunda división b señalando que "la liga es muy importante y el fútbol nos ha dado lo que nos merecemos porque estamos jugando mucho mejor y merecemos mucho mas de lo que indica la clasficación".

El domingo el conjunto que dirige Manolo González se jugará tres puntos vitales en el campo del Peralada pero será el viernes cuando todos los miembros del modesto club zaragozano estén atentos al sorteo copero.

El partido de ida se jugará en el estadio municipal de la Romareda, donde el Real Zaragoza dijo adiós a la Copa hasta la próxima temporada.