Coopbox despedirá a 107 personas

Malas noticias, de nuevo, para una fábrica en el Corredor del Henares. Salvo que llegue un comprador a corto plazo, en un plazo de seis meses 107 trabajadores de Coopbox en Alcalá de Henares comenzarán a ser despedidos. La planta, propiedad de una multinacional italiana desde hace 14 años, se dedica a la producción de envases de plástico para el sector de la alimentación.

Según el Comité de Empresa, las malas decisiones de la dirección a nivel local durante el último año habrían llevado a la planta a un concurso de acreedores. "Afecta a 107 trabajadores en Alcalá y a 55 trabajadores en Lorca. En un plazo de seis meses la empresa se llevaría todo", explica Francisco Muela. "No quieren dinero. Iremos al FOGASA porque estamos en quiebra. Lo que quieren es cerrar. Han presentado un expediente para toda la plantilla por si no encuentra comprador en el plazo de un mes. Y si no encuentra comprador, poder extinguir todos los contratos a la vez".

Muela lleva más de tres décadas trabajando en esta fábrica con historia en la ciudad complutense. Ubicada a la entrada del municipio, junto a las carreteras M-300 y M-203, cuenta ahora con una plantilla cuya edad media se sitúa en los 40 años. "Hemos estado trabajando bien hasta hace un año, hasta que la dirección de aquí no tomó las medidas justas y, al final, nos han llevado a la quiebra esta absoluta".