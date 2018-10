Hay gente que piensa que los pobres son culpables de serlo. Pero existen otros que no solo lo piensan sino que lo han llevado a enseñar a sus clases de un colegio concertado de Madrid, subvencionado con dinero público, toma narices. Tenemos en esta sociedad personas que no tienen nada, ni para morir con dignidad, vamos que no tienen para pagar un seguro de decesos o un entierro básico. Así tenemos más de un 40% de la población en riesgo de pobreza, hemos bajado cuatro puntos, pero seguimos fatal. Casi un 10% de la gente está en la pobreza severa. Tremendo. Tenemos unos datos en Canarias terribles, que salvamos tristemente gracias a la economía sumergida, a las Ongs, a la solidaridad de la gente y por supuesto a los servicios sociales públicos, sino esto ya hubiera estallado. Es intolerable.

Es decir estamos en Canarias, en un país rico lleno de pobres. Con un turismo que deja un pastón que no se reparte, con todo para ser líderes en energías renovables, con una situación geoestratégica fantástica, ahora hasta con minerales preciados en los fondos marinos y con una amplia población joven, una parte de ella muy bien formada, que se va fuera porque aquí no encuentra trabajo. Con una economía que produce sueldos bajos y mucho trabajo precario, que hace que una parte de los trabajadores tenga que pedir. Es brutal. Ayer fue día internacional de la erradicación de la pobreza y en Canarias somos un perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer. Es intolerable.

Lo vengo repitiendo desde hace demasiado tiempo, la principal causa de nuestro retroceso es la reforma laboral del pp, los bajos salarios, la calidad del empleo que produce trabajadores pobres, la formación y por supuesto la herencia de pobreza y los contactos, las redes. Si estas en ellas escapas, sino a esperar el milagro.

Y la pobreza en Canarias encima lleva fundamentalmente nombre de mujer, conforman la mayoría de las familias monoparentales y, o no tienen trabajo y si lo tienen es de la peor calidad, eso, si están dadas de alta. Intolerable.

Las cosas no ocurren por casualidad, el estado realizó enormes recortes y eso se paga, además Canarias viene estando a la cola del reparto del dinero por habitante, así es casi imposible.

Ahora bien, algunos de los que andan reprobando como el PP y otros, que están en su derecho, quieren bajar los impuestos, me quieren decir cómo van a sufragar los servicios públicos, con "el cambullón", eso no cuela. La sanidad, la educación y los servicios sociales, bien dotados y de calidad, son las mejores herramientas para la igualdad y para el desarrollo. Está más que contrastado.

Con todo lo dicho solo quiero decir que esta situación es absolutamente, pues eso, con todas las letras, intolerable.