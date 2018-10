Cinco años de compromisos incumplidos y juegos políticos para el centro de Salud de Dehesa Vieja

Recordemos que la cesión del terreno desde el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para la construcción de esta dotación sanitaria se produjo en 2010, y se volvió a ratificar en mayo de 2016. En septiembre de 2016, la Consejería de Sanidad en una reunión con el alcalde socialista, Narciso Romero y los representantes municipales – era ya la tercera sobre este asunto - confirmaba que el centro de salud saldría a licitación en 2017 y sería construido en el año 2018. El alcalde lamentó que no se hubieran acortado los plazos, pero hacía una valoración positiva.

En febrero de 2017, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes pactó los presupuestos para aquel año con el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado que confirmó que, en una gran partida de 7 millones de euros destinada a la construcción de centros de atención primaria, estaba incorporado el de Dehesa Vieja.

En mayo de 2017, el entonces Consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos reprochaba a la plataforma haber provocado incertidumbre entre los ciudadanos con sus manifestaciones, afirmó entonces con sorna que la infraestructura ya estaba aprobada en los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

En octubre de 2017 se producía el primer trámite administrativo importante, la licitación del estudio geotécnico del terreno. En ese momento conocíamos las indicaciones técnicas para la redacción del proyecto; 9 consultas de medicina familias, 4 de pediatría, 2 polivalentes y otra de urgencias. En aquel momento, la Plataforma por la Sanidad Pública de la Zona Norte ya indicaba que los plazos se estaban retrasando hasta 2020.

Dos meses después una enmienda que reclamaba una partida específica para la construcción del Centro de Salud de Dehesa Vieja presentada por Podemos fue rechazada en los presupuestos regionales. Entonces Partido Popular y Ciudadanos a nivel local insistieron en que esta infraestructura sanitaria ya estaba prevista por el ejecutivo regional y que la enmienda de Podemos a los presupuestos de 2018, “llegaba tarde y era electoralista” porque ya estaba previsto el centro.

La Diputada de Podemos, Carmen San José insistió en que sin esa partida el centro de salud no sería una realidad antes de que acabara la legislatura como había anunciado el gobierno regional.

El último capítulo de esta serie de compromisos no cumplidos termina confirmando que el centro de salud efectivamente no estará antes de la convocatoria de las elecciones municipales. La Consejería de Sanidad supedita ahora la construcción del centro a la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019 y 2020, y a las diferentes gestiones administrativas requeridas. Para los responsables de Atención Primaria, en cualquier caso, su urgencia no es máxima.