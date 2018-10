Según Izquierda Independiente un informe de la Asesoría Jurídica acaba con las acusaciones sobre adjudicaciones de parcelas en Tempranales en Sanse

Izquierda Independiente afirma que un informe de la Asesoría Jurídica del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes les da razón en cuanto a que no se cometió ninguna ilegalidad por parte del ayuntamiento en la adjudicación de parcelas a las diferentes cooperativas de viviendas, en concreto en Tempranales.

Recordemos que se trata de adjudicaciones que se produjeron hace once años y que han vuelto revisarse por una Comisión de Investigación creada en el ayuntamiento, tras acusaciones que apuntaban a que se habían beneficiado miembros del partido Izquierda Independiente.

Fue esta Comisión la que solicitó este informe, al que he tenido acceso a la Cadena SER, que indica que el expediente de contratación contiene los informes perceptivos de legalidad y de fiscalización que la norma exige. En cuanto al posible trato de favor a cooperativistas el informe señala que son las cooperativas – y no sus miembros individuales- las que concurrieron a la licitación convocada y a la adjudicación de las parcelas. El informe alude además a Ley de Protección de Datos de Carácter Personal para explicar que para que Izquierda Independiente cediera los datos de sus afiliados y miembros al ayuntamiento necesitaría el consentimiento de cada uno de ellos, por lo que no es posible cumplir la solicitud de la Comisión de una relación sobre cargos orgánicos y adjudicatarios.

Para el concejal de Izquierda Independiente, Rubén Holguera este informe demuestra que las denuncias vertidas eran absolutamente falsas, sin fundamento jurídico y con el único objetivo de intentar “desprestigiar a su partido por el miedo que provoca a algunos”. Holguera cree que “esta caza de brujas” se está potenciando ahora que se aproximan nuevas elecciones municipales.

Desde el PSOE, que lidera el ejecutivo local, han indicado a SER Madrid Norte que no comentan informes jurídicos y piden respeto al trabajo de la Comisión de Investigación.