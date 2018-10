Muñiz: "Sabemos que tenemos una responsabilidad con los aficionados"

Juan Ramón Muñiz no se fía de ningún rival, y mucho menos del próximo, el Elche, a pesar de que el equipo alicantino está en posiciones de descenso y después de haber encajado dos goleadas esta semana. El Elche perdió en la liga contra el Deportivo por 4-0 y cayó en la Copa del Rey contra el Córdoba por 1-4. "Eso no hace que sea ni más difícil ni más fácil. Sabemos que es un buen equipo aunque ahora está en un momento complicado. Está empezando la Liga, están compitiendo por sus objetivos. Es muy temprano para tanta situación de alarma, no sólo en el Elche. En el fútbol parece que ya no son temporadas, son semanas. Los proyectos son a largo plazo, el Elche tiene sus virtudes y sus cualidades, está bien trabajado. El rival va a plantarnos cara y va a intentar superarnos, no espero un partido diferente al resto".

El técnico se refirió también a jugar lejos de La Rosaleda, hasta el momento el Málaga ha rendido muy bien a domicilio a pesar de no estar cerca de sus aficionados. "Jugaremos con el mismo calor que siempre, si los aficionados no están allí lo verán en casa o en el bar. Sabemos que tenemos una responsabilidad con ellos, estén presentes o no. Representamos a un club y una afición muy grande. Nuestra satisfacción cuando acaba el partido es que ellos estén satisfechos con lo que hemos hecho". El Elche-Málaga se celebrará el viernes a las 21h en el estadio Martínez Valero. Desde media hora antes lo podrán seguir en la SER en el 102.4fm, sermalaga.es y app.